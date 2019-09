Prima Categoria, in campo per la terza giornata

Prima Categoria - Ritorna il campionato con gli impegni della terza giornata. I “galletti” di mister Bertacchini, tonificati dal passaggio del turno in coppa, eliminando il Molazzana, scendono nel pistoiese ospiti del Candeglia Porta al Borgo. I locali giallo rossi con un solo punto in classifica, in virtù di un pareggio esterno ed uno stop casalingo contro lo Sporting Pietrasanta, sono intenzionati a far punti, per riscattare il non felice inizio di stagione. Per Simone Bertolla & soci il match del “Pistoia Ovest" è abbordabile, visto che l’organico lunigianese si sta avvicinando alla forma completa.



Nel quartier generale del Don Bosco Fossone, la nuova “linea verde” guidata da Alessandro Tavarini staziona a metà classifica, dopo i due pareggi nelle prime giornate. La squadra ha mostrato un buon approccio al campionato e un graduale miglioramento nel carattere, saper recuperare i doppi svantaggi in casa del Molazzana non è cosa da poco. Al “Duilio Boni” arrivano i versiliesi del Forte dei Marmi, già incontrati di recente nella sfida di coppa toscana, 1-1 in casa loro con un penalty gettato al vento. Gli ospiti di mister Enrico Galleni non navigano in buone acque, due pareggi nel torneo e una sconfitta in settimana nel derby contro i “cugini” dello Sporting Pietrasanta che è costata l'eliminazione dalla competizione.



Programma gare, arbitro di domenica 29/9/2019 (ore 15,30)



Candeglia-Serricciolo (Comunale P.Owest, Luigi Marranchelli di Pisa)

Don Bosco Fossone-Atl.Forte dei Marmi (“Duilio Boni”, Luca Avelardi di Livorno)



Le altre partite del girone:



Ac.Porcari-Meridiem (Comunale, Jacopo Fontanini di Viareggio)

Capezzano-Orentano (“Cavanis”, Nicolò Gallicani di Pistoia)

Corsanico-Diavoli Nei ( Bargecchia, Leonardo Buchignani di Livorno)

Monsummano-Molazzana (“R.Strulli”, Stefan Octavian Zmau di Prato

Sp.Pietrasanta-Marginone (XIX settembre, Roberto Menta di Piombino)

Torrelaghese-Ponte a Moriano (“Rontani”, Gabriele Giusti di Livorno)