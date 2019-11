Prima Categoria, in campo per la decima giornata

Prima Categoria - Turno interno per la capolista Capezzano contro i collinari del Corsanico, mentre l’immediata inseguitrice Serricciolo scende sul campo dei lucchesi del Molazzana. Il Don Bosco Fossone (foto), che ha mosso la classifica nelle ultime due partite, ha il compito più difficile, al “Duilio Boni” arriva il temibile Monsummano terza forza del girone. Il resto del decimo turno vede la sfida dello Sporting Pietrasanta sull’ostico campo della matricola Meridiem, la trasferta del Marginone (che in settimana ha vinto il recupero sul campo del Gorfigliano consolidando il quinto posto) a Carignano contro il Ponte a Moriano. Infine i turni casalinghi dell’Atlertico Forte, Orentano e Porcari rispettivamente contro il Candeglia, Diavoli Neri e Torrelaghese.



Serricciolo: per la delicata trasferta in terra lucchese rientreranno le colonne portanti della difesa Manenti e Tonelli, ma non sarà della partita il talentuoso Shqypi, appiedato dal giudice sportivo. Per rimanere in scia del Capezzano, Bertolla & soci, come ha chiosato in settimana lo storico deus macchina dei “galletti” Andrea Gilli, dovranno scendere in campo con un atteggiamento assai diverso da quello visto a Bargecchia.



Don Bosco Fossone : in casa dei fossonesi è leggermente modificato il clima, dopo il secondo pareggio nel torneo. Il progetto “linea verde” stilato dal sodalizio in estate ha iniziato lentamente il suo corso, molti indizi positivi per l’allenatore Alessandro Tavarini sono arrivati dall’ultimo confronto sul difficile campo di Corsanico. Proibitivo il test odierno contro il Monsummano, squadra costruita per essere una delle protagoniste del torneo.





Programma gare, arbitro di domenica 17/11/2019 (ore 14,30)



Molazzana-Serricciolo (Comunale, Jacopo Fontaninidi Viareggio)

Don Bosco Fossone-Monsummano (“Duilio Boni”, Gabriele Giusti di Livorno)



Le altre partite:



Porcari- Torrelaghese (Porcari, Alessio Principato di Pisa)

Capezzano-Corsanico (Canavis, Edoardo Bo di Livorno)

Atletico Forte-Candeglia (“M.Aliboni”, Stefan Octavian Zmau di Prato)

Meridiem-Sp.Pietrasanta (Comunale Loik e A.,Gianmarco D’orsi di Prato)

Orentano-Diavoli Neri (Via della Chiesa, Lorenzo Mazzi di Prato)

Ponte a Moriano-Marginone (Carignano, Alessio Fatticcioni di Carrara)