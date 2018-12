Prima Categoria, in campo per l´undicesimo turno

Presentiamo la giornata di questo pomeriggio

Prima Categoria - La capolista Tau Calcio, dopo il blitz a Staffoli con i tre punti gli hanno permesso di balzare in vetta, ritornano nel proprio campo ospitando l’ostico Capezzano Pianore, rivitalizzato dal successo nel derby contro la Torrelaghese.



Passando all’immediata inseguitrice Don Bosco Fossone, distanziata da una sola lunghezza, il filotto di quattro successi consecutivi ha messo in evidenza un eccellente stato di forma. Il costante lavoro dello staff del club carrarino ha iniziato a dare gli sperati e progettati consensi, i importante l'ultimo acquisto Stefano Manfredi che forte della sua esperienza in categorie superiori può dare una grande mano alla fase offensiva, già buona, di mister Incerti. Al “Duilio Boni” arriva lo Sporting Bozzano club ancorato nelle parti basse della classifica in piena zona play out.



La terza forza del girone Serricciolo, smaltito in fretta l’inaspettato scivolone sul campo dell’Orentano, ha a calendario la visita del temibile River Pieve, gli ospiti sono in serie positiva da sei turni e hanno messo al palo compagini come il Gorfigliano e pareggiato in casa dell’ex capolista Forte dei Marmi.



La Tirrenia, ancora coinvolta nelle paludi del gironcino per non retrocedere, è attesa dal Ponte a Moriano dell’ex interista Daniele Taccola, team che sta attraversando un ottimo momento in virtù dei due recenti pesanti colpacci con il Forte dei Marmi e Gorfigliano in campo avverso. La formazione di mister Dario Martinelli (foto) forse in campo con i due nuovi arrivi, il portiere Biagi e il centrocampista Sacchelli, deve a tutti i costi strappare qualche punto per risalire quanto prima la precaria posizione.



Programma gare, arbitro di domenica 2/12/2018 (inizio ore 14,30)



Acquacalda-Gorfigliano (S. Cassiano, Abdessamad Sabri di Piombino)

Don Bosco Fossone-Sp.Bozzano (“D. Boni” Paride Frasca di Pisa)

Marginone-Orentano (“D. Tei”, Manfredi Valenti di Firenze )

Ponte a Moriano-Tirrenia (Comunale, Francesco Masi di Pontedera)

Serricciolo-River Pieve (“Arcinaso”, Gugliemo Giannini di Pontedera)

Staffoli-Folgor Marlia (Comunale, Ivan Lotti di Empoli)

Tau Calcio-Capezzano (Altopascio, Luca Marotta di Prato)

Torrelaghese-Forte dei Marmi (“Rontani” Federico Baldelli di Pontedera)