Prima Categoria, in campo per il sesto turno. Pasciuti: `Grande rispetto per gli avversari`

Le partite inizieranno alle ore 14,30

Prima Categoria - Il sesto turno di campionato di Prima Categoria propone diverse sfide-chiave che potrebbero portare a sorprese nelle classifica di fine giornata. La leader Marginone arriva ai Ronchi per l’ennesimo esame fuori casa, attesa dalla Tirrenia di mister Dario Martinelli, compagine in forte ripresa dopo il “colpaccio” in casa del Gorfigliano. A quanto pare sembra che i gialloblu abbiano trovato la quadra, il programma di risalita è iniziato in trasferta dalla match di Orentano, la striscia positiva di risultati mette la formazione del fuoriclasse Gianluca Venturini sulla strada giusta, tanto che gli esiti del match sono tutt'altro che scontati.



Il Don Bosco Fossone, quarta forza del girone ma a soli tre punti dal vertice, ospita il “fanalino” del momento Torrelaghese. Di seguito le raccomandazioni del direttore Sportivo del sodalizio giallorossoblu Maurizio Pasciutti: "La classifica degli avversari può trarre inganno. Alcune squadre attrezzate stanno lasciando punti importanti su campi di squadre che sulla carta appaiono inferiori a dimostrazione del grande equilibrio. Quindi è determinante tenere grande rispetto dell’avversario e mantenere costante la forza dei propri mezzi. Componente vitale che il nostro allenatore ha saputo trasmettere all’organico a disposizione in poco tempo, soprattutto nella mentalità vincente. Il nostro nuovo progetto è agli albori, organizzazione e programmazione viaggiano di pari passo, in questi primi mesi di attività i risultati sono dalla nostra parte. Le nostre prime due squadre sono state costruite in prospettiva, c'è molto feeling con il direttore generale Roberto Santini e la fattiva presidentissima Marina Ceccarelli. Tengo a sottolineare la completa collaborazione con la juniores, attuale punto di arrivo del nostro corposo settore giovanile, a dimostrazione sono le recenti chiamate di ragazzi della Regionale inseriti nel contesto della categoria".



La quarta forza del girone Serricciolo scende al comunale di Staffoli per dare continuità al buon percorso fatto fino ad ora. Il team di mister Paolo Bertacchini, assorbita la sconfitta alla prima giornata, è in serie positiva da quattro turni (due vittorie interne, una esterna e un pareggio casalingo) e non ha intenzione di rallentare, dato che vuol recitare un campionato da protagonista. L’undici gialloblu intende sfruttare al meglio gli scontri diretti delle altre concorrenti per il podio: l’organico del ds Matteo Taricco ha tutte le carte in regola per raggiungere la vetta.



Per gli altri incontri in programma, da segnalare la delicata sfida tra Capezzano Pianore e la vera sorpresa del campionato Forte dei Marmi di mister Giacomo Vannoni. Gli ospiti, nonostante il cambio di categoria, hanno tutte quelle componenti che servono per disputare un torneo di rilievo, ossia organizzazione societaria, gioco, compattezza del gruppo e soprattutto mentalità.



L’accreditato Tau Calcio ospita l’Acquacalda S.Poetro a Vico, interessanti anche i test interni dell’Orentano, opposto ai Diavoli Neri, e della Folgor Marlia di mister Barsocchi contro il Ponte a Moriano sul neutro di Castelpoggio. Infine sfida da vincere a tutti i costi per lo Sporting Bozzano impegnato sul proprio campo contro l’ambizioso River Pieve.



Programma gare, arbitro di domenica 28/10/2018 (inizio ore 14,30)



Capezzano Pianore-Forte dei Marmi (“Canavis”, Fallou Luom di Carrara)

Don Bosco Fossone-Torrelaghese (“D.Boni”, Giovanni Macca di Pisa)

Folgor Marlia-Ponte a Moriano (Castelpoggio, Annalisa Borriello di Pontedera)

Orentano-Gorfigliano (Comunale, Fabio Festa di Carrara)

Sp.Bozzano-River Pieve (“Rontani”, Luca Alessandro Averaldi di Livorno)

Staffoli-Serricciolo (“Comunale”, Matteo Macchini di Pistoia)

Tau calcio-Acquacalda (“Altopascio”, Federico Cremone di Pisa)

Tirrenia-Marginone (“Ronchi”, Federico Baldelli di Pisa)



Nella foto il D.S. Maurizio Pasciuti e la presidente del Don Bosco Fossone Marina Ceccarelli