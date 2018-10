Prima Categoria, il Serricciolo senza timore in casa della capolista Tau

Turni interni per Tirrenia e Don Bosco Fossone. Pasciuti (Fossone): "Sfideremo una squadra rognosa e difficile"

Prima Categoria - Nel campionato di Prima Categoria il calendario propone gare interne per il Don Bosco Fossone e la Tirrenia 1973, mentre per i lunigianesi del Serricciolo trasferta insidiosa sul campo di una delle capoliste Tau Calcio.



Dopo l’inaspettato scivolone di Serricciolo il Don Bosco Fossone ha ripreso in settimana i preparativi per la gara interna contro il Ponte a Moriano::



“La partita di domenica – associa il D.S. Maurizio Pasciuti – sarà sicuramente difficile. Anche se la loro classifica non lo dimostra, sappiamo che nelle loro file ci sono giocatori di ottimo valore, grande temperamento e qualità. I nostri ragazzi sanno di incontrare una compagine mentalizzata verso la battaglia, tutte le partite per noi hanno un valore importante, come è giusto che sia. Consapevoli dei nostri mezzi, sfideremo una squadra rognosa e difficile, non ci deve condizionare il loro approccio al torneo avaro di punti. Dobbiamo essere tranquilli e mettere sul campo il lavoro svolto in settimana dall’allenatore per fare un’ottima prestazione che mi auguro sia condita da punti importanti. Vogliamo restare attaccati al treno delle squadre di vertice, questo è l’obiettivo prefissato al momento della costruzione dell’organico, tra una serie di partite tireremo i primi bilanci".



In casa Tirrenia, dopo aver rotto il ghiaccio in categoria con il rocambolesco pareggio sul campo dell’Orentano, è tornata un pò di serenità. Il confronto con l’Acquacalda di S.Pietro a Vico, distante due sole lunghezze, dovrebbe essere la chiave per poter saltar fuoti dal fondo classifica.



Per il Serricciolo di mister Bertacchini difficilissima prova sul campo del Tau Calcio che dimostrerà di che pasta sono fatti i "Galletti".



”A mio avviso – accomuna lo storico factotum Andrea Gilli – andiamo ad affrontare la favorita del campionato. In casa loro i numeri attuali parlano chiaro: tre vittorie su tre, tutte ottenute con un gol di scarto, dimostrazione di una squadra cinica e senza fronzoli. La nostra squadra non partirà certo battuta, ha nell’organico giocatori in grado di dare la svolta nell’atteso match in qualsiasi momento.



Il resto della giornata presenta la sfida tra le proprie mura del Marginone (che guida la classifica, con Gorfigliano e Tau Calcio) che ospita al “Dante Tei” la neo promossa Torrelaghese di mister Alessandro Maurelli, stazionaria al confine con la zona di pericolo con tre punti conquistati in casa della Tirrenia.



Match casalingo del Capezzano che riceve la visita dell’Orentano, per il club di mister Coli l’intenzione è quella di riprendere il percorso interrotto in casa dei Diavoli.



Esame esterno per il Forte dei Marmi di mister Giacomo Vannoni, i versiliesi nella seconda gara casalinga hanno fatto valere il fattore campo (l’inviolabile fortino dell‘”Aliboni”): salgono sul rettangolo di Castelvecchio di Compito con forti motivazioni, l’obiettivo è quello di uscire dal campo del Folgor Marlia con il primo risultato positivo esterno.



Al “Rontani” di Bozzano arriva un cliente tutt’altro che facile, scendono i Diavoli di Gorfigliano con il vento in poppa, in virtù di tre successi consecutivi. La formazione di mister Zuddas è alla caccia dei tre punti che gli permetterebbero di mantenere il primato.



Conclude la griglia della giornata la sfida dello Staffoli opposto ad all’attrezzata compagine del River Pieve: i locali, con un solo punto in tre partite ,si auspicano di rimuovere in fretta la posizione in graduatoria.



Programma gare, arbitro di domenica 7/9/2018 (inizio ore 15,30)



Capezzano-Orentano (Capezzano, Giacomo Tuccoli di Livorno )

Don Bosco Fossone-Ponte a Moriano (“Duilio Boni”, Luca Alberto Avelardi di Livorno)

Folgor Marlia-Forte dei Marmi (“Castelvecchio di Compito”, Giovanni Macca di Pisa)

Marginone-Torrelaghese (“Dante Tei”, Luca Marotta di Prato)

Sp.Bozzano-Gorfigliano (“Rontani”, Alessio Principato di Pisa)

Staffoli-River Pieve (“Comunale”, Fallou Loum di Carrara)

Tirrenia-Acquacalda (“Ronchi”, Andrea D’orta di Pisa)

Tao Altopascio-Serricciolo (“Altopascio”, Lorenzo Nencioli di Prato)



Nella foto: Gianluca Venturini, Tirrenia