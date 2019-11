Prima Categoria, il Serricciolo pretende i tre punti

Prima Categoria - Il Capezzano ha ripreso la vetta e la marcia verso il titolo di metà stagione di campione d’inverno. I versiliesi sono tornati in testa in virtù della vittoria interna contro i collinari del Corsanico, sfruttando la sconfitta del Serricciolo a Molazzana, sorpassato anche dai pistoiesi del Monsummano balzati al secondo posto. In fondo alla classifica è fermo il Don Bosco Fossone, punito dal Monsummano rimane ad tre lunghezze dal penultimo posto, occupato dal Ponte a Moriano, Orentano, Corsanico e Porcari.



Il calendario dell’odierna giornata, per il vertice vede la capolista in casa del temibile Marginone, il turno interno del Monsummano contro l’Orentano e il test per “galletti” del Serricciolo contro versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi. I due club di scena all’Arcinaso vengono da due inaspettate sconfitte: i gialloblu di Bertacchini hanno “pagato” più del previsto alcune assenze vitali dell’organico proprio nelle gare ravvicinate tra coppa e campionato. La situazione ovviamente è ottima ma per aspirare al meglio ci sono da recuperare punti, uno sui pistoiesi del Monsummano e quattro alla squadra leader. In lunigiana saliranno i versiliesi dell’Atletico dei Forte dei Marmi dal percorso altalenante, l’undici di mister Enrico Galleni, dopo le buone prove offerte con Monsummano e Pietrasanta, ha fatto un passo a ritroso. Oggi si presenta a Serricciolo ancora privo di due pedine vitali come Gianluca e Giacomo Tedeschi.



Passando ai marmiferi di mister Alessandro Tavarini si prospetta una delicata trasferta in casa di una delle protagoniste, lo Sporting Pietrasanta che per il momento non sta rispettando il preventivo programmato a inizio stagione. I recenti tre pareggi consecutivi hanno allontanato i versiliesi dalla vetta, scesi al sesto posto. Come sempre i giallorossoblu venderanno cara la pelle con la consueta prospettiva di far maturare la folta schiera di giovani: la classifica è brutta ma le rispettive quattro concorrenti sono a tre lunghezze.



La giornata odierna presenta lo scontro di cartello tra la sorprendente Meridiem di Larciano ospite dei Diavoli Neri di Gorfigliano. per difendere il prezioso posto nei play off. Infine match in ottica salvezza quello tra il Corsanico e i cugini della Torrelaghese.



Programma gare, arbitro di domenica 24/11/2019 (ore 14,30)



Sp.Pietrasanta-Don Bosco Fossone (“XIX sett.”, Giacomo Di Legge di Pisa)

Serricciolo-Atletico Forte (“Arcinaso", Niccolò Rinaldi di Empoli)



Le altre partite:



Candeglia-Porcari (“Le colline”, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Corsanico-Torrelaghese (“Bargecchia”,Samuele Guiducci di Firenze)

Diavoli Neri-Meridiem (“Minucciano, Lorenzo Guiducci di Empoli)

Marginone-Capezzano (“Tei” Altopascio,Simone Giovannini di Prato)

Molazzana-Ponte a Moriano (Molazzana, Alessio Principato di Pisa)

Monsummano-Orentano (“Strulli”, Eleonora Labate di Firenze)