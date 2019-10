Prima Categoria, il Serricciolo ospita la temibile Pietrasanta

Prima Categoria - In Prima Categoria il primo posto è fortemente nelle mani dei lucchesi del Capezzano Pianore. Squadra che dalla prima giornata non ha sbagliato un colpo, a punteggio pieno in virtù di cinque vittorie, due interne e tre fuori casa, una macchina perfetta dove tutto funziona a meraviglia. La prima inseguitrice Serricciolo, fermata da molte e discutibili decisioni in quel di Marginone, tiene il passo a quattro lunghezze. Riceve una diretta concorrente come lo Sporting Pietrasanta. I versiliesi, partiti con importanti ambizioni, nelle ultime tre apparizioni non sono riusciti a conquistare i tre punti. Il match dell’Arcinaso è fondamentale: chi si ferma si allontana dal vertice lasciando spazio ad avversarie come il Monsummano e la rivelazione Meridiem, stazionate nel girone play off.



In casa del Don Bosco Fossone il punticino ottenuto contro l’Orentano ha mosso la classifica e ha portato una ventata di serenità, c'è speranza di togliersi dalla zona pericolosa e risalire la corrente, visto che ben sette squadre sono invischiate ma in soli due punti. Per il team di mister Alessandro Tavarini c’è l’la proebitiva esterna in casa della capolista Capezzano, test con l’alta percentuale di difficoltà, ma nel calcio mai dire mai.



Le altre gare del girone presentano le sfide dei Diavoli Neri opposti alla Candeglia, alla caccia della prima vittoria interna; la delicata gara del Monsummano in casa del Ponte a Moriano con l’obiettivo di puntare al secondo posto; le ultime tre gare in programma sono quelle dell’Atletico Forte dei Marmi opposto al Porcari, per il club versiliese urge uscire dalla crisi di risultati; Corsanico e Marginone per riscattare l’ultima domenica poco felice affrontano rispettivamente il Molazzana e la squadra che ha pareggiato più di tutte, l’Orentano.



Programma gare, arbitro di domenica 20/10/2019 (ore 15,30)



Capezzano-Don Bosco Fossone (Canavis, Dario Del Seppia di Pisa)

Serricciolo-Sp.Pietrasanta (“Arcinaso, Stefano Mariani di Livorno)



Le altre partite del girone



Diavoli Neri-Candeglia (Minucciano, Simone Giovannini di Prato)

Forte dei Marmi-Porcari (“M. Aliboni”, Paride Frasca di Pisa)

Meridiem-Torrelaghese (“Larciano”, Edoardo Bo di Livorno)

Molazzana-Corsanico (Comunale, Lorenzo Ghisari di Livorno)

Orentano.Marginone (Comunale, Jacopo Fontanini di Viareggio)

Ponte a Moriano-Monsummano (Carignano, Giacomo Di Legge di Pisa)