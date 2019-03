Prima Categoria, il Serricciolo non molla

La Tirrenia non riesce nel miracolo col River. Cade ancora il Don Bosco Fossone

Prima Categoria - Il campionato di Prima Categoria è una corsa a due. Nel turno odierno vincono River Pieve, ai danni della Tirrenia, e il Serricciolo, mentre il Don Bosco Fossone perde ulteriore terreno dalla vetta, uscendo sconfitta dal campo dello Staffoli.



Serricciolo



Dal difficile campo di Gorfigliano, fortino dei Diavoli Neri, la truppa di Bertacchini torna con tre punti importantissimi che gli permettono di rimanere in scia della capolista River. Dopo un primo tempo equilibrato, i Galletti passano in vantaggio al minuto 50 con Iardella, su rigore provocato dal neo entrato Shqypi, in sostituziojne all'infortunato Tonelli. Il raddoppio arriva al 68', gran gol del 2000 Perini Perini, con un tiro imprendibile da 20 metri.



DIAVOLI NERI: Carvajal, Alfredini, Capitani, Orsi D., Cassettai A., Manfredi, Morelli (90' Coiai), Crudeli, Del Giudice (85' Gori), Pellegrinotti, Venanzi (a disp.: Vanni, Coli, Cassettai G., Pennucc, Orsi I.) All.: Fabbri

SERRICCIOLO: Santini, Sartini, Jovanovitch, Tonelli (44' Shqypi), Mamenti, Mameli, Mencatelli, Del Freo (53' Perini), Iardella (85' Carnaccioli), Bertolla, Tavoni (90' Giovannucci). (a disp.: Scolari.) All.: Bertacchini

RETI: 50' Iardella, 68' Perini



Don Bosco Fossone



Terza sconfitta consecutiva del Don Bosco Fossone di mister Incerti che torna dal campo dello Staffoli con un 2-1 che allontana ulteriormente i carrarini dalla vetta, distante ora 9 lunghezze. Locali che passano in vantaggio al minuto 28 con il numero 8 Nichetti. Il raddoppio arriva dopo 6 minuti della ripresa, gran tiro da fuori area sotto la traversa di Giannetti. A nulla serve la rete del neo entrato Ceccarelli: dopo 10 minuti di recupero (a causa delle continue perdite di tempo dei locali) il risultato finale è 2-1.



STAFFOLI: Cintolesi, Marchetti, Del Vita, Sichi, Fridei, Della Maggiore, Di Mauro, Nichetti, Cesari, Giannetti, Covato (a disp. Vannoli, Guaguardo, Bandoni, Nacci, Saviozzi, Rinaldi, Shima, Petroni, Orsucci) All. Bicchieri

DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini, Bonelli, Manfredi, Ceragioli, Donati, Musetti, D'Adamo (Stagnari, Micheli, Stabile, Basciu, Tosi, Ceccarelli) All. Incerti

RETI: 28' Covato, 51' Giannetti



Tirrenia



La capolista River Pieve non sgambetta nel testa coda di giornata. Il risultato in Via Dei Lecci, al termine dei 90 minuti, è 0-2. I marinelli tengono botta quasi tutto il primo tempo, tanto che i ragazzi dell'ex bomber Edoardo Micchi passano in vantaggio al 40' con Satti. La rete del raddoppio e della tranquillità per la capolista arriva al 25' della ripresa con Haoudi. Solo la matematica tiene ancora in vita la Tirrenia che a 6 giornate dal termine dista 10 punti dalla penultima Diavoli Neri.



TIRRENIA: Begotti, Bertola, Russo, Fubiani, Guglielmi, Del Bergiolo, Paiotti S., Corsi, Marinari, Carducci, Angeli. (a disp.: Ridolfi, Paiotti L., Aziegbe, Manfredi). All.: Tenerani

RIVER PIEVE: Papeschi, Giannotti, Angeli, Byaze, Tolaini, Fontana, Satti, Vitelli, Haoudi, Di Salvatore, Maggi. (a disp.: Micchi M., Turri, Vignale, Catalini, Francesconi, Condè, Cristea, Micchi L.) All.: Micchi E.

RETI: 40' Satti, 70' Haoudi