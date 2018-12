Prima Categoria, il Serricciolo esonera Taricco: «Lascio sereno perché la squadra é prima in classifica»

«Il Presidente ha preso questa decisione e non sono neanche riuscito a capire appieno il motivo, persona poco riconoscente, ma ha anche mantenuto i propri impegni»

Prima Categoria - Fulmine a ciel sereno in casa Serricciolo. La squadra del presidente Battistini è in testa al campionato di Prima Categoria, traguardo che si raggiunge quando tutti gli ingranaggi del complesso mondo di una società calcistica si muovono con la sincronia di orologio, ma probabilmente qualcosa non ha funzionato. Non sono ancor ben chiare le motivazioni ma ciò che risulta certo è che la proprietà lunigianese ha deciso di rimuovere dall'incarico il ds (coi "galletti" da 4 stagioni), fatto che è stato confermato dal diretto interessato che dichiara quanto segue:



Dopo quattro anni arriva questa separazione inaspettata. Perché?



"É una situazione che fà parte del gioco: vengono cambiati giocatori, allenatori e dirigenti, anche se oggi qualcuno si é inventato la clausola anti esonero. Il Presidente Battistini ha preso questa decisione e non sono neanche riuscito a capire appieno il motivo, di sicuro una persona poco riconoscente, farlo poi il giorno dopo la chiusura del mercato é imbarazzante ma ha anche mantenuto i propri impegni fino al termine della stagione e facendo una battuta dico che per una volta sono stato previdente. Lascio sereno perché la squadra é prima in classifica, poi c’è un aspetto umano, da questo punto di vista sono rimasto molto deluso, non da tutti ma da tantissimi, ho lavorato con piacere ed impegno con la gestione Macii con il quale mi sono trovato benissimo e credo evidente che il Serricciolo, in questi tre anni e mezzo, sia cresciuto molto e sia diventata una squadra considerata importante in prima categoria, altrimenti Mister Bertacchini non sarebbe mai tornato, perché credo sia partito da una base molto solida che abbiamo gettato gli anni precedenti. Nel bene o nel male il risultato di quest’anno, comunque vada, sarà un risultato di cui mi sentirò responsabile al 100%. I ragazzi sanno che tifo per loro e tornerò a vederli presto. Sono convinto che, in generale, la società abbia dato troppe cose per scontato e che il prossimo anno quando inizierà la stagione si dovranno muovere tanto e chi avrà l’onere di questo impegno mi penserà.



Aspetti nuove sfide? "Un caro amico mi dice che a casa si sta benissimo, vorrei provare anch’io ma non so quanto potrò durare. Vedo cose strane, giocatori da prima e seconda che vanno in eccellenza e viceversa, magari vado a vedere qualche partita e capisco il perché.



Sei rimasto legato a qualcuno in particolare? "Sono legato a tutti i ragazzi, Buo, Tonelli, Tavoni, Sbardella e potrei citarne tanti altri ma Marco Iardella è stato quello che mi ha dato più soddisfazione. É un ragazzo che ci ha consigliato Ciuffi. Più di 40 gol in due anni e mezzo, è maturato ma deve capire che oggi é diventato un giocatore importante e il campo non lo aspetta più. In questa stagione Shquipy e Scolari sono i ragazzi da seguire, il mister fuori e Bertolla in campo li aiuteranno. E poi c’è un gruppo di ragazzi che erano gia certezze suoi quali non avevamo nessun dubbio, tipo Mencatelli, Manenti, Mameli e la vecchi guardia. Il peggio senza dubbio l’incidente di Petralia perché é un giocatore e un ragazzo non comune".