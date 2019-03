Prima Categoria, il recupero lampo di bomber Pisani

Operato ai crociati nel mese di ottobre in meno di sei mesi è tornato in campo

Prima Categoria - Un recupero senza precedenti nei dilettanti quello dell'attaccante carrarino del Capezzano Pianore Davide Pisani. Il bomber classe '84 ex Monzone, con il quale grazie ai suoi gol raggiunse la finale play off nel 2016/2017, è approdato da Ponte a Moriano alla squadra versiliese a metà stagione scorsa, trascinandola a una salvezza insperata. Confermato anche quest'anno, è andato incontro a un grave infortunio ai legamenti crociati nel mese di ottobre, tanto che non c'erano dubbi sul fatto che la sua stagione fosse finita.



Grazie però alla possente corporatura e a un ottimo piano di recupero fisioterapico, con grande sorpresa Pisani è rientrato la scorsa settimana dopo 4 mesi e 25 giorni, giocando 15 minuti proprio contro gli ex del Ponte a Moriano, per poi ripetersi nella gara di domenica vinta 4-1 contro l'Acquacalda. Soddisfatto lo staff tecnico del Capezzano per un importante e inaspettato recupero che può essere importante in chiave playoff in questa ultima parte di stagione.