Prima Categoria, il nuovo mister del Romagnano è il Presidente Roberto Pucci

Per questo finale di campianato il patron amaranto sarà anche il tecnico della squadra

Prima Categoria - Il nuovo allenatore del Romagnano per questo ultimo mese di campionato sarà Robero Pucci. Dopo alcune consultazioni nel post addio di De Angeli di domenica passata, il Presidente amaranto ha deciso di riscendere in campo in veste di allenatore. E così tornerà in panchina, come già successo nella stagione 2014/2015.



Un Romagnano sempre più a conduzione familiare dunque, dato che il Direttore Sportivo, come noto, è il giovane figlio Andrea. Probabilmente una scelta condivisibile, dato che in così poco tempo un nuovo allenatore avrebbe fatto fatica ad ambientarsi e a far assimilare nuove dinamiche di gioco alla squadra.



Non rimane che aspettare i risultati delle prossime settimane per decretare se il "nuovo" presidente/allenatore ha fatto la scelta giusta.