Prima Categoria, il giorno della verità

Scontro diretto al vertice River Pieve-Serricciolo

Prima Categoria - E’ arrivato il giorno della verità con lo scontro decisivo tra le due protagoniste del campionato: la prima della classe ospita l’antagonista Serricciolo, match che potrebbe dare una decisiva svolta alla stagione.Una sfida da non perdere al “Nardini” di Castelnuovo Garfagnana, terreno che a cinque turni dal termine dell’avvincente torneo è ancora inviolato. Il club lunigianese, che in esterna vanta diverse vittorie (6 come il River), sale in Garfagnana per vincere e superare l'avversaria, concedendo agli avversari il fattore campo, forti del risultato dell’andata, quando il team di mister Paolo Bertacchini si impose di misura sulla truppa di Micchi, a quel tempo ottava e a nove punti dai lunigianesi. Ora le carte sul tavolo sono però molto diverse, la capolista ha messo insieme un filotto incredibile di risultati positivi e ha superato tutti, sfruttando al massimo i passi falsi delle rispettive concorrenti, vedi l’accreditato Don Bosco Fossone e i quotati granata del Tau calcio. Dai quartieri generali delle due pretendenti trapelano solo notizie in chiaro, i locali devono fare a meno dello squalificato esperto Fontana, mentre per gli ospiti da confermare lo stop forzato dell’ex aquilotto Lisi per infortunio e della pedina Giacomo Tonelli.



Per i carrarini del Don Bosco si prospetta una delicata trasferta al “Rontani” di Bozzano ospiti dei locali di mister Max Bucci, i gialloviola sono al confine della zona play out, una fase della stagione assai importante per loro, considerando anche lo scontro diretto tra le altre due pericolanti Gorfigliano-Acquacalda. Il club di Max Incerti vuole a tutti i costi un risultato positivo per ripartire con il piglio giusto in questo finale di campionato, stagione che a parte qualche calo è sicuramente positiva e ancora aperta a importanti successi, vista la piena zona play off in cui i giallorossoblu si trovano.



Argomento Tirrenia. I gialloblu di Fabrizio Tenerani hanno a disposizione il primo dei due match-ball. Ricevono la visita del temibile Ponte a Moriano dell’intramontabile ex di Pisa e Inter Mirko Taccola, club posizionato al momento al centro della classifica. Iniziare questo mini campionato di cinque partite con il primo acuto interno significherebbe l’inizio di una grande impresa (Ponte, Folgor e Bozzano in casa mentre Staffoli e Serricciolo fuori). Al contrario una sconfitta continuerebbe una agonia iniziata molte giornate fa e condannerebbe il sodalizio senza appello alla retrocessione diretta.



Il resto del calendario offre due test da tenere in considerazione il primo tra il Capezzano opposto al Tau calcio in ottica play off e l’altro tra l’Atletico Forte dei Marmi contro i cugini della Torrelaghese per un “piccante “ derby prettamente versiliese.



Programma gare, arbitro di domenica 24/3/2019 (inizio ore 15,00)



Gorfigliano-Acquacalda (Minucciano, Giovanni Macca di Pisa)

Sp.Bozzano-Don Bosco Fossone (“Rontani”,Tommaso Golfieri di Prato)

Orentano-Marginone (Comunale, Andrea Ageeb Salib di Viareggio)

Tirrenia-Ponte a Moriano (Ronchi, Francesco Ballarino di Firenze)

River Pieve-Serricciolo (“C.le Nardini”, Davide Ammannati di Firenze)

Folgor Marlia-Staffoli (Marlia, Andrea Palatresi di Empoli)

Capezzano-Tau Calcio (Cavanis, Guglielmo Giannini di Pontedera)

Forte dei Marmi-Torrelaghese (“M. Aliboni”, Oleksandr Medvid di Pisa)