Prima Categoria, il Don Bosco Fossone vuole i tre punti

Play out inevitabili ma col fanalino di coda si cerca la vittoria per non perdere la quartultima posizione

Prima Categoria - Dopo la vittoria di domenica passata in quelli di Bozzano (2-1), in casa Don Bosco Fossone è tornata un po' di serenità, nonostante la posizione di classifica veda la squadra di Lazzini ormai destinata ai play out. Il tecnico dei fossonesi sta lavorando molto sul morale dei suoi giocatori, quando siamo alla vigilia della penultima di campionato: al "Duilio Boni" di Fossone si attende il Fornoli, ultima in classifica e già retrocesso ma formazione mai doma, visto il pareggio che ha conseguito domenica scorsa a Romagnano.



Il Don Bosco Fossone affronterà questa gara come se fosse una finale, infatti il risultato positivo può definire il miglior piazzamento per i play out. La sfortuna però non sembra abbandonare la squadra della presidentessa Ceccarelli nemmeno nelle ultimissime partite: infatti l'infermeria è di nuovo piena e salteranno l'incontro di domani il forte centrocampista Passiglia, alle prese con l'ennesimo infortunio, Santi e probabilmente anche del difensore centarle Fusco.