Prima Categoria, il Don Bosco Fossone spera ancora

Decisiva la partita con in "Diavoli" che potrebbe avvicinare i ragazzi di Lazzini alla undicesima posizione

Prima Categoria - Domenica alle 15.30 al campo "Duilio Boni" di Fossone per la XXVII giornata del campionato di Prima Categoria andrà in scena l'incontro di calcio tra il Don Bosco Fossone e i Diavoli Neri Gorfigliano. Pochi punti dividono le due formazioni (Fossone 29; Diavoli 36), quindi una partita sicuramente importante e a rischio per i garfagnini che in casa di sconfitta potrebbero essere risucchiati in zona play out.



A 4 incontri dal termine la formazione di mister Lazzini ha il dovere di giocarsi queste gare come se fossero finali, si attende il rientro di Passiglia, giocatore importante della squadra ma con una stagione travagliata da infortuni. La squadra ormai da qualche domenica sta giocando con giocatori provenienti dal settore giovanile, poiché falcidiata da infortuni, e Lazzini è il vero condottiero della squadra, con tanta voglia di fare e grande motivazione, per sperare ancora nella difficile salvezza diretta, senza ricorrere alla spietata lotteria dei play out.



Di seguito la classifica in coda: ultima posizione Fornoli 18, Giovanile Sextum 27, Romagnano 27, Don Bosco Fossone 29, Acquacalda 34 e Capezzano Pianore 34.