Prima Categoria, il Don Bosco Fossone cerca punti a Bozzano

All'andata vinsero i giallorossoblu ma da allora molto è cambiato

Prima Categoria - Archiviata la sconfitta di sette giorni or sono contro i Diavoli Neri Gorfigliano, quando il Don Bosco Fossone aveva espresso un ottimo calcio ma penalizzata dal risultato, i giallorossoblu' si affacciano domenica a Bozzano. Alle 16, incontro importante per gli undici di Lazzini che incontrano appunto il Bozzano, squadra a 5 punti dalla prima in classifica, molto forte, con giocatori di indubbio valore per la categoria e dove gioca il nostro concittadino Bertolla, giocatore di sicuro affidamento assieme a Palazzolo, centravanti acquistato per fare il salto di qualità.



All'andata il Don Bosco vinse in casa ma rimane solo un ricordo, consapevole della forza dell'avversario e ormai con nulla da perdere i ''fossonesi'' si giocheranno tutte le carte per ottenere la migliore posizione per i play out. Forti del rientro in mezzo al campo di Passiglia e pronto al debutto il giovane Del Bianco della Juniores, che partirà dalla panchina, per il resto la squadra è quella dell'ultima gara, quindi ci di aspetta un risultato positivo che sarebbe fondamentale per la speranza salvezza.