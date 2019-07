Prima Categoria, Iardella al Capezzano

Prima Categoria - Il Capezzano Pianore sarà sicuramente una delle squadre da battere del campionato di Prima Categoria. Molti gli acquisti dall’attivissimo direttore sportivo Dario Calamari che in questi giorni ha portato a termine la trattativa con il forte attaccante massese Marco Iardella, bomber che nelle ultime stagioni ha fatto la fortuna del Serricciolo (capocannoniere di Prima Categoria nella stagione 2017/2018). Oltre a Iardella sono arrivati alla corte di mister Riccardo Coli altri pezzi pregiati: Samuele Pizza, centrocampista ex Fucecchio, Viareggio e Avellino (tanto per citare alcune squadre), Davide Romanini, esperto difensore ex Sp. Bozzano, Federico Cerri, trequartista del ‘99 ex Pietrasanta, Samuele Grossi centrocampista 2000 ex Montignoso, e il 2001 Fabio Gigliotti, in rientro da Camaiore.



Questi sei nuovi innesti andranno a incrementare il valore della rosa confermata dalla passata stagione, una corazzata destinata ai piani alti della difficile Prima Categoria.