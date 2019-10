Prima Categoria, i Diavoli scendono a Serricciolo

Prima Categoria - Appena superato il primo terzo del campionato, si registra l'incredibile marcia del Capezzano Pianore che per il momento non ha incontrato nessuna difficoltà, domina il girone con tutte vittorie, grazie agli importanti numeri del reparto offensivo (venti centri). Nel prossimo impegno i biancorossi scendono nel pistoiese in casa dell’imbattuta Intercomunale Monsummano, con l’intento di difendere la prima posizione. A “sperare” nel primo passo falso sone le immediate inseguitrici Serricciolo, lo stesso Monsummano e la matricola Meridiem.



I lunigianesi hanno il secondo incontro casalingo consecutivo, ospitano i Diavoli Neri e vorranno sfruttare al meglio il fattore campo, i due successi contro i versiliesi dello Sporting Pietrasanta hanno tonificato l’ambiente. I “galletti” hanno già incontrato la formazione garfagnina nella fase di qualificazione in coppa Toscana, dove ne uscì un pareggio. Quindi estrema attenzione, perché in campionato la formazione di bamber Ceccarelli (foto) ha già colpito due volte fuori casa.



Ennesino turno esterno per il Don Bosco Fossone, lo stop in casa della capolista non ha modificato il progetto del club giallorosso, 100% giovani per la dovuta graduale maturazione nei dilettanti. La seconda trasferta consecutiva è in casa dei versiliesi della Torrelaghese.



La giornata, oltre il big-match di Monsummano, presenta alcune sfide in ottica play off, come la trasferta della matricola Meridiem nel pistoiese a Candeglia, l’impegno casalingo del Margionne contro la neopromossa Molazzana. Si prospetta una gara di riscatto per i versiliesi dello Sporting Pietrasanta, ancora “feriti” da qualche KO di troppo, il club di mister Garbriele Mazzei riceve la visita dei lucchesi del Ponte a Moriano per rialzare la china. Infine esame di verifica attende l’Atletico Forte dei Marmi di Enrico Galleni, tornato alla vittoria nell’ultimo turno, il “derby” in programma alle “colline “ di Bargecchia li vede opposti ai locali di Tizaino Farnocchia. Chiude l’odierno calendario la gara tra il Porcari e l’Orentano con l’obiettivo di lasciare quanto prima le precarie posizioni di classifica.



Programma gare di domenica 27/10/2019 (inizio ore 14,30)



Serricciolo-Diavoli Neri (“Arcinaso”, )

Torrelaghese-Don Bosco Fossone (“Rontani”)



Le altre gare del girone:



Porcari-Orentano (“Comunale”,)

Candeglia-Meridiem (Bonelle Z.S.)

Monsummano-Capezzanno (“R.Strulli”)

Sp.Pietrasanta-Ponte a Moriano (Stadio XIX settembre,)

Corsanico-Atletico Forte (“Le colline”)

Marginone-Molazzana (“Dante Tei”)