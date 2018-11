Prima Categoria, i Diavoli neri rimettono in corsa cinque squadre

Successi di spessore per Don Bosco Fossone e Serricciolo, la Tirrenia becca cinque schiaffi dal Tau Altopascio

Prima Categoria - Entra nel vivo il campionato di Prima Categoria con le prime sei squadre in soli 3 punti. L’ottavo turno ha visto la capolista del Forte Dei Marmi uscire sconfitta di misura da Gorfigliano ma mantenendo il primato con una lunghezza sulle immediate inseguitrici dove hanno tutte assolto il loro impegno odierno. A tallonare la squadra di mister Giancomo Vannoni si è inserita la coppia Serricciolo-Tau calcio, subito dietro il Don Bosco Fossone seguito dal Marginone e lo stesso Gorfigliano (foto). Dopo le sei compagini di alta classifica più distaccate ci sono tutte le altre.



L’ottima prova fuori casa del team di mister Paolo Bertacchini rilancia le ambizioni del Serricciolo, alla sconfitta della prima giornata patita in casa contro il Marginone, i giallo blu hanno risposto alla grande inanellando una serie di risultati da media- scudetto, tre successi esterni, due interni, e altrettanti pareggi, di cui uno importantissimo in casa dell’accreditato Tau Calcio. I numeri in casa dei “galletti” sono di spessore: miglior attacco (16), seconda miglior difesa del girone (7) dopo quella del Capezzano (5), a dar manforte ai lunigianesi un calendario senza dubbio abbordabile.



Ennesima impresa del Don Bosco Fossone che piega le resistenze di un’altra corazzata come il Marginone. L’inatteso stop interno con la Torrelaghese è stato ampiamente riscattato con due super acuti, il primo in casa del Tau seguito quello recente contro l’ex capolista. Il successo odierno proietta Nicola Musetti & soci nella parte alta della classifica, a due lunghezze dalla vetta e in piena corsa per tentare l’aggancio, ne sapremo di più al termine del secondo match casalingo consecutivo, opposto al blasonato Staffoli.



Rimedia una pesante sconfitta la Tirrenia (seconda consecutiva) tra le mura amiche contro una delle favorite del girone Tau Altopascio: i giallo blu di mister Dario Martinelli reggono un tempo, vantaggio di Menchini e occasione sprecata da Petrocchi, allo scadere della prima frazione gli ospiti pareggiavano per poi dilagare nel secondo tempo. Esito che tiene sprofonda in piena zona play out il club gialloblu.



Completano l’ottavo turno i successi della Torrelaghese, corsara a Castelpoggio contro il Folgor Marlia, e quello interno dello Staffoli contro l’Acquacalda, mentre sono terminati in parità le sfide tra il Capezzano e Ponte a Moriano e tra Orentano e River Pieve.