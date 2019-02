Prima Categoria, giornata senza vittorie per le nostre

Perde la capolista Serricciolo ma non ne approfitta il Don Bosco Fossone mentre il River Pieve torna sotto. Un punto per la Tirrenia

Prima Categoria - Giornata negativa per il Serricciolo di mister Bertacchini che inspiegabilmente torna dal campo della penultima in classifica Folgor Marlia con un pugno di mosche. Illude il gol di Tavoni su rigore allo scadere del primo tempo. Nella ripresa i "galletti" abbassano la cresta e vengono raggiunti dopo due minuti, su calcio di rigore, per poi addirittura subire il secondo gol al 65'. Sconfitta inaspettata che fa pensare sull'equilibrio e l'imprevedibilità del torneo.



Non ne approfitta il Don Bosco Fossone che nella gara casalinga contro la dodicesima Acquacalda San Pietro a Vico non va oltre il pareggio (2-2). Apre le danze Stabile al 13' del primo tempo, bella incornata sul calcio d'angolo battuto da Musetti. Poi tra il 21' e il 23' i giallorossoblu si addormentano e subiscono l'uno/due con le reti di Amidei e Bottari. Il gol del pareggio arriva con Manfredi a 15 minuti dal termine.



Chi trae vantaggio dallo stop delle prime della classe è il River Pieve di mister Edoardo Micchi che con la quarta vittoria consecutiva, oggi a spese del Capezzano (1-2), raggiunge il Don Bosco Fossone a -1 dal Serricciolo.



Un buon punto per la Tirrenia che nella sfida interna contro i Diavoli Neri di Zuddas riesce ad acciuffare il 3-3 definitivo con Angeli, al 45' del secondo tempo. Sugli scudi Da Prato, autore di una doppietta. Un pareggio che in chiave classifica serve a poco, visto che la penultima Folgor Marlia è distante 12 lunghezze, ma che dimostra la tenacia e la voglia di non mollare dei ragazzi di Tenerani.



I TABELLINI



Folgor Marlia-Serricciolo 2-1

FOLGOR MARLIA: Sergenti, Angioli, Caputo, Della Maggiora, Viviani, Niceoli, Bagnatori, Giampaoli, Menchini, Bosembai, Dinelli (a disp. Vannucchi, Toschi, Peruccini, Caiazzo, Romanini, Rossano, Manfredi, Nieddu) All. Barsocchi

SERRICCIOLO: Scolari, Jovanovitch, Sartini, Tonelli, Mencatelli, Mameli, Marchionna, Shqypi, Iardella, Bertolla, Tavoni (a disp. Santini, Cornacchioli, Del Freo, Perini, Lisi) All. Bertacchini

RETI: 45' Tavoni, 46' rig. Menchini, 60' Della Maggiora



Don Bosco Fossone-Acquacalda San Pietro a Vico 2-2

DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini, Stabile, Manfredi, D'Adamo, Donati, Musetti, Basciu (a disp. Bonelli, Micheli, Borghetti, Antonelli, Ceragioli, Vivaldi, Ceccarelli) All. Incerti

ACQUACALDA: Menichetti, Venturini, Petretti, Marchetti, Di Basilio, Salsini, Paoli, Bottari, Curumi, Amidei, Guazzelli (a disp. Rugani, Della Maggiora, Marchi, Betti, Laftimi, Lorenzi, Verdirosa, Harc, Ricci)



Tirrenia – Diavoli Neri 3-3

TIRRENIA: Begotti, Bertola (23'st Aziegbe), Russo, Guglielmi, Sacchelli (30'pt Grassi), Fubiani, Marinari, Corsi, Da Prato, Angeli, Del Bergiolo. A disp.: Ridolfi, Carducci, Pucci, Paiotti S., Paiotti L. All.: Tenerani

DIAVOLI NERI: Carvajal, Cassettai G. (5'st Coli), Alfredini, Pennucci, Manfredi, Fusco, Bonini, Crudeli, Del Giudice, Cassettai A., Morelli (15'pt Pellegrinotti). A disp.: Vanni, Venanzi, Orsi I., Orsi D., Capitani, Tonelli, Coiai. All.: Zuddas.

RETI: 35'pt e 31'st Da Prato, 16'st e 20'st Alfredini, 35'st Del Giudice, 45'st Angeli