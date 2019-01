Pareggiano Serricciolo e Don Bosco Fossone, perde ancora la Tirrenia

Prima Categoria - Giornata senza vittorie per le "nostre" squadre nel campionato di Prima Categoria. La capolista Serricciolo torna dal difficile campo del Marginone con un punto. Locali in vantaggio nei minuti finali dei primi 45 con Pistoresi, bravo ad approfittare di un'incomprensione tra Scolari e Tonelli. Dopo 13 minuti della ripresa i "galletti" trovano il pareggio con Tavoni, sicuro nel metter dentro un bel cross di Manenti. Nell'ultima mezzora il Serricciolo attacca e potrebbe raddoppiare più volte, ma i locali sono bravi a tenere un pareggio alla fine meritato.



Non ne approfitta il Don Bosco Fossone che nella sfida interna con il River Pieve si fa recuperare nei minuti finali. Giallorossoblu in vantaggio al 35': punizione dal limite su fallo su Musetti, batte lo specialista Manfredi che trova l'angolino basso sulla destra del portiere. Ospiti che reagiscono contringendo Tognoni a due bellissime parate. Il numero 1 locale si supera a inizio ripresa quando prima para un rigore calciato da Salvatore e poi sulla respinta compie un autentico miracolo sul tiro di Fontana. Il Fossone tiene botta e il risultato rimane invariato fino al 85' quando il River riesce a trovare il pareggio con il gol di Vitelli.



Perde ancora la Tirrenia del neo mister Tenerani. Primo tempo a favore dei locali che vanno vicini al gol almeno 3 volte, sempre con Marinari. Nelle prime due occasioni è bravo il portiere versiliese Bertelletti, nella terza invece il brioso attaccante non è freddo e calcia fuori a tu per tu con lo stesso Bertelletti. A inizio ripresa, Fubiani ha un'altra buona opportunità ma la sua incornata è fuori misura. Poi viene fuori il Capezzano e dopo un paio di occasioni create, trova il gol con Fiaschi su assist di Albamonte. La Tirrenia perde fiducia e non si rende più pericolosa. Al minuto 89 su contropiede, Marsili serve Mancini che di fronte a Begotti chiude il match con un bel rasoterra sul secondo palo.



Tabellini



Marginone-Serricciolo 1-1

Marginone: Maionchi, Conif, Picchi, Rotunno, Lici, Paoli, Paganelli, Sarti, Antoni, Pinochi, Pistoresi (a disp. Besson, Carmignani, Rinaldi, Lencioni, Ricci, Mini, Contini, Fedi, Paganelli) All. Rinaldi

Serricciolo: Scolari, Perini, Sartini, Tonelli, Mameli, Mencatelli, Shqui, Iardella, Bertolla, Tavoni (a disp. Santini, Jovanovitch, Lombardi, Del Freo, Lisi, Marchionna). All. Bertacchini

Reti: 40' Pistoresi (M), 58' Tavoni (S)



Don Bosco Fossone-River Pieve 1-1

Don Bosco Fossone: Tognoni, Cito, Burchielli, Capitani, Bertagnini, Stabile, Manfredi, Franchi, Ceccarelli, Musetti, Basciu (A disp. Stagnari, Antonelli, Micheli, Donati, Tosi) All. Incerti

River Pieve: Papeschi, Giannotti, Angeli, Byaze, Tolaini, Fontana, Satti, Vitelli, Haoudi, Di Salvatore, Maggi (a disp. Micchi, Turri, Catalini, Vignale, Conde', Micchi, Cristea) All. Micchi

Reti: 35' Manfredi (D), 85' Vitelli (R)



Tirrenia-Capezzano 0-2

Tirrenia: Begotti, Bertola, Russo, Sacchelli, Grossi, Guglielmi, Fubiani, Manfredi, Carducci, Marinari, Da Prato (a disp. Pucci, Paiotti L., Paiotti S., Angeli) All. Tenerani

Capezzano: Bertelletti, Capasso, Caniparoli, Mazzone, Ficagna, Pacini, Domenici, Albamonte, Marsili, Fiaschi, Mancini (a disp. Navarra, Vanni, Pardini, Bertacca, Bonuccelli, Lombardi, Altini, Ferrari) All. Coli

Reti: 70' Fiaschi (C), 89' Mancini (C)