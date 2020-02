Prima Categoria, gare difficili per Serricciolo e Fossone

Prima Categoria - La giornata numero sei del girone di ritorno vede le due rappresentanti della provincia di Massa Carrara impegnate in scontri difficili.



I “galletti” di Paolo Bertacchini scendono sul neutro di Montignoso dove affrontano i versiliesi dello Sporting Pietrasanta. Per il big match è stato scelto il bellissimo campo in sintetico, a causa l’indisponibilità dello stadio "XIX Settembre". I locali sono reduci da due successi consecutivi e vogliono una super prova. Gli ospiti, che nei due precedenti incontri stagionali (coppa compresa) hanno sempre prevalso, cercano continuità. Bertacchini per il delicato incontro dovrà fare a meno di Mencatelli e Tovani.



Per i carrarini del Don Bosco l’avversario odierno è sulla carta proibitivo, al "Duilio Boni" arriva la capolista Capezzano Pianore che naviga a vele spiegate con 44 punti. Agnesini e compagni si sono allenati con intensità per cercare il colpaccio, servono punti e in questo momento del campionato non si guarda in faccia a nessuno. Nessun timore reverenziale, coltello tra i denti e sague agli occhi e cattiveria su ogni pallone, solo così si può mettere in difficoltà la squadra più attrezzata del torneo.



Programma gare, arbitro di domenica 9/2/2020 (ore 15,00)



Don Bosco Fossone-Capezzano(“Duilio Boni”,Federico Cremone di Pisa)

Sp.Pietrasanta-Serricciolo(“Stadio XIX sett. ,Marco Tamaiouolo di Pontedera)



Le altre partite:



Candeglia-Diavoli Neri (Le Colline Pt., Dario Latini di Empoli)

Corsanico-Molazzana (“Bargecchia, Andrea Poggianti di Livorno)

Monsummano-Ponte a Moriano (“Strulli”, Oleksandr Medvid di Pisa)

Marginoine-Orentano (“Dante Tei”, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Porcari-Atl.Forte dei Marmi (Comunale, Matteo Macchini di Pistoia)

Torrelaghese-Meridien (“Rontani”, Luca Cosimo Mariano di Firenze)