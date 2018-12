Prima Categoria, frena il Fossone e il Serricciolo lo raggiunge in vetta

Si prospetta un girone di ritorno spettacolare. Intanto la Tirrenia perde di misura con lo Staffoli

Prima Categoria - Folgor Marlia-Don Bosco Fossone 1-1

Folgor Marlia: Bolognesi, Caputo, Rossano, Della Maggiora, Angioli, Massei, Bagantori, Giampaoli, Menchini, Niccoli (75' Romanini), Dinelli (A disp. Sargenti, Toschi, Caiazzo, Santini, Busembai, Viviani, Milanesio, Nieddu) All. Barsocchi

Don Bosco Fossone: Tognoni, Tedeschi, Citro (52' Manfredi), Capitani (85' Stabile), Bertagnini, Bonelli, Basciu (60' Donati), Ceragioli, Ceccarelli, Musetti, Franchi (50' Burchielli) (a disp. Stagnari, Borghetti, Micheli, Santini, D'Adamo) All. Incerti

Reti: 18' Dineli (F), 51' Ceccarelli (D)



Il Don Bosco Fossone non va oltre il pareggio nel campo della penultima in classifica Folgor Marlia e viene recuperato in testa alla graduatoria dal Serricciolo. Dopo 18 minuti del primo tempo un errore in uscita di Bertagnini causa il contropiede dei locali che trovano il vantaggio con Dinelli. Don Bosco Fossone che cerca con insistenza il pareggio e lo trova al 5' della ripresa con bomber Ceccarelli, da dentro l'area girata a incrociare a fil di palo. Girandola di cambi di mister Incerti che vuole i tre punti, ma sale in cattedra il portiere locale Bolognesi il quale si supera più volte con delle belle parate. Al termine del match il risultato è 1-1.



Forte Dei Marmi-Serricciolo 0-1

Serricciolo: Scolari, Perini, Jovanovitch, Tonelli, Manenti, Sartini, Marchionna, Mencatelli, Iardella, Bertolla, Tavoni (A disp. Malatesta, Giovannucci, Lombardi) All. Bertacchini

Forte Dei Marmi: Barsanti, Lupoli, Schintu, De Fanti, Pagni, Coppedè, Tedeschi, De Wit, Tarabella, Lossi, Salini (A disp. Iacopi, Angeli, Colasanto, Benedetti, Tonacci, Neri, Francioni, Gabrielli, Antonucci)

Rete: 90' Mencatelli

Note: 75' espulso Iardella (doppia ammonizione)



Grandissima e sofferta vittoria del Serricciolo che espugna Forte Dei Marmi sul sintetico di Via Versilia. Primo tempo molto equilibrato con il sempre attento Scolari che neutralizza un tiro non forte ma angolato. Il Serricciolo gioca di rimessa e prova ad essere pericoloso con le verticalizzazioni di un eterno Bertolla, ma senza grosse occasioni da rete. Il secondo tempo inizia con una grande occasione di Iardella, imbeccato da Mencatelli, che non trova l’aggancio giusto per calciare a rete davanti al portiere ospite. La partita scorre senza sussulti ed equilibrata fino all’episodio del 75’ che poteva essere decisivo: doppio giallo forse un po troppo severo a Iardella, Serricciolo in 10. Il Forte a questo punto prova a spingere ed il Serricciolo tenta di far male in contropiede e dopo una girata di Tavoni arriva l’azione decisiva: meraviglioso tacco di Tavoni per il neo acquisto Sartini che viene steso in area. Rigore evidente che Mencatelli, alla terza rete consecutiva, non sbaglia. Dopo 3 minuti di recupero e l’espulsione di Salini l’arbitro fischia la fine e da al Serricciolo il primato.



Tirrenia-Staffoli 0-1

Tirrenia: Biasi, Rossi, Guglielmi, Sacchelli, Russo, Menchini, Manfredi, Bertola, Corsi, Marinari, Da Prato (A disp. Ridolfi, Petrocchi, Carducci, Pucci, Grassi) All. Martinelli

Staffoli: Cintolesi, Marchetti, Filidei, Nacci, Paolieri, Della Maggiore, Del Vita, Michetti, Cesari, Saviotti, Giannetti (A disp. Becagli, Bandoni, Orsucci, Guagliardi, Pagni, Bozzolini, Petroni, Carrara) All. Bizzarri

Rete: 64' Saviotti (S)



Perde ancora la Tirrenia di mister Dario Martinelli e rimane solitaria in ultima posizione in classifica. Il gol partita è stato segnato al 19' della ripresa dal numero 10 degli ospiti Saviotti. Per i marinelli la situazione si fa veramente complicata, visto che la salvezza dista già 9 punti. Saranno decisivi gli ultimi giorni di mercato nei quali la società del presidente Tartarini dovrà necessariamente portare a corte qualche valido innesto.