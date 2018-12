Prima Categoria, due vittorie per le regine del torneo

Don Bosco Fossone ne da due al Capezzano. Serricciolo passa di misura sul Ponte

Prima Categoria - Vincono entrambe le due primatiste del torneo Don Bosco Fossone e Serricciolo e, approfittando dell'incredibile sconfitta casalinga del Tau Calcio, lasciano i lucchesi a -5 e tentano una prima, fantastica fuga di coppia.



Per quanto riguarda la truppa di mister Incerti, vantaggio al 70' causato da un'autorete, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, del difensore avversario Ficagna. Dopo 3 giri di lancette il neo entrato Manfredi segna la sua prima rete in Categoria con una punizione magistrale che si insacca sotto l'incrocio dei pali per il 2-0 che vale i 3 punti.



Passando all'altra sfida, la rete della vittoria del Serricciolo arriva al 55' con Mencatelli che entra da destra in area di rigore e di sinistro a girare trova l'angolo lontano con un eurogol che fa venire giù l'"Arcinaso".



I tabellini



DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Citro (5' Burchielli), Capitani, Bertagnini, Bonelli, Basciu (52' Manfredi), Ceragioli, Ceccarelli (89' D'Adamo), Musetti, Franchi (a disp. Stagnari, Borghetti, Micheli, Stabile, Donati) All. Incerti

CAPEZZANO PIANORE: Bertelletti, Vanni (71' Mancini), Caniparoli, Mazzone, Ficagna, Pacini, Domenici (52' Bonucelli), Capasso, Marsili, Ferrari (52' Fiaschi), Albamonte (a disp. Navarra, Motroni, Bertacca, Lombardi, Altini) All.

RETI: 70' Ficagna (A), 73' Manfredi



SERRICCIOLO: Scolari, Perini, Sartini, Tonelli, Manenti, Mameli, Marchionna, Shqypi (84' Lisi), Mencatelli, Bertolla, Tavoni (79' Lombardi) (a disp. Santini, Jovanovitch) All. Bertacchini

PONTE A MORIANO: Gonnella, Bini, Landi, Del Frate, Ghilardi (66' Papeschi), Taccola, Polpetta (54' Mancini), Michelotti, Ridolfi, Tarantino, Moriconi (66' Tersitti) (a disp. Cobbinati, Orlandi, Bianchini, Garofalo, Quilici)

RETI: 55' Mencatelli