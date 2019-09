Prima Categoria, due pareggi per le `nostre`

Prima Categoria - MONSUMMANO: Parrini, Cola, Bizzarri, Greco, Pannelli, Agnorelli, Goti, Forcieri, Ferrara, Pagano, Moncini (Baldi, Magrini, Gariboldi, Niccolai, Falzarano, Kamara, Giachini, Tardiola, Aiuti) All. Tsrabusi

SERRICCIOLO: Gavellotti, Casciari, Jovanovitch, Pasqualetti, Manenti, Mameli, Mencatelli, Shqypi, Cantoni, Perini, Lisi (Vegnuti, Calvo, Vnuti, Bertolini, Mazzone, Malatesta) All. Bertacchini

MONSUMMANO- All'esordio in campionato, finisce 0-0 lo scontro tra le due big del torneo. Partita equilibrata con i padroni di casa che attaccano e i "galletti" che aspettano di colpire in contropiede. La più grossa opportunità del primo tempo capita a Mencatelli al 20' con un gran tiro al volo da 25 metri ma il portiere si supera con un notevole intervento. Occasioni anche per il Monsummano che dimostra si essere una squadra con grande qualità e carattere. Ripresa più avara colpi di scena: da segnalare una grande palla gol per i locali al 75' nella quale Gavellotti compie un autentico miracolo e lascia invariato il risultato.



DON BOSCO FOSSONE: Agnesini, Dalle Luche, Antonelli, Ratti, Bianchi, Provenzano, Basciu, Giannarelli, Bertini, Marinari, Donati (Carmagnola, Del Popolo, Micheli, Dadamo, Ciandri, Tosi, Bernuzzi, Vivaldi, Giananti) All. Tavarini

PONTE A MORIANO: Gonnella, Noto, Gianneschi, Landi, Spicciani, Ghilardi, Cretu, Qulici, Rossi, Abu Kheit, Bandoni (Santicchia, Pardini, Cottu, Marini, Del Carlo, Carruezzo, Fiorelli).



FOSSONE- Al "Duilio Boni" la prima di campionato termina 0-0 anche se a conti fatti il Don Bosco Fossone avrebbe meritato qualcosa in più. Per i locali da segnalare un importante occasione di Tosi, che solo davanti al portiere alza sopra la traversa, una con Marinari e due pericolose incursioni di Donati e Basciu. Per gli ospiti una sola palla gol ma importante, con un tiro a fine primo tempo che si stampa sulla traversa.