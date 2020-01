Prima Categoria, Don Bosco Fossone sconfitto

Prima Categoria - Arriva la prima sconfitta stagionale per mister D’ambrosio. Nella fredda serata versilese il match inizia grande ritmo, gli ospiti privi di pezzi importanti come Cucurnia, D’Adamo e Rolla. Partono subito in attacco Lossi & compagni alla ricerca del gol che sblocchi la partita, la costante pressione iniziale premia i rossoblu con il vantaggio di Salini sotto misura che raccoglie un assist di Gabrielli. La gara entra nel vivo, gli ospiti apparsi più in palla atleticamente rispondono con una rovesciata di Basciu e il diagonale dell’esterno Antonelli, fuori entrambi dallo specchio della porta. Minuto 26’, cross dal fondo che diventa un tiro facile per l’esperto Agnesini, un minuto dopo Benedetti con un rigore in movimento spara altissimo sopra la traversa. Ad avere le occasioni per il raddoppio è il Forte che assedia l’area avversaria con continuità: al 40’, su angolo, Salini di testa manda alto, successivamente Tedeschi al volo sul secondo palo non sbaglia l’assist di Pugliese per il secondo gol della partita.



Nel secondo tempo i due tecnici chiedono un approccio con più concentrazione rispetto al primo. Al 3’ percussione sul lato sinistro di Tedeschi, il diagonale è preda di Agnesini. Al 5’ è sempre Tedeschi a portare pericoli verso la porta avversaria, diagonale murato; al 7’ arriva il 3-0 azione in velocità e ben manovrata sull’asse Biagioni-Tedeschi per Salini che sotto porta inganna sul primo palo Agnesini. Il Don Bosco prima della mezzora prova ad accorciare le distanze con Varia, il suo stacco di testa sfiora il palo. Nel finale con le formazioni rimodellate dalle diverse sostituzioni (ben 10) il team di Galleni continua a premere, insistente azione sulla corsia sinistra di Tedeschi che confeziona un perfetto rasoterra davanti alla porta che il neo entrato Fabio Baldini (all’esordio stagionale) deposita facile per il quarto gol. Negli ultimi minuti arriva il punto dei giallorossi con Donati che si procura e trasforma il gol della bandiera dagli undici metri. Calciatori in più per i locali Luca Salini e Giammarco Lossi, per i carrarini Filippo Giananti e Lorenzo Antonelli.



Forte dei Marmi-Don Bosco Fossone 4-1

Forte dei Marmi: Barsanti, Lupoli, Gabrielli(62’ De Wit), Lossi, Schintu, Antonucci, Salini,Biagioni(81’ Pagni),Tedeschi(77’ Borzonasca),Benedetti(60’ Tonacci), Pugliese(71’ Baldini)(a disp. Iacopi, Colasanto, Fargnoli, Coppedè) All. Galleni

D.B.Fossone: Agnesisi, Ciandri, Antonelli(83’ Bernuzzi), Giananti, Vaira, Provenzano(50’ Tincari), Basciu(77’ Vivaldi), Borsalino, Donati,Bertini(61’ Tosi), Dadamo (55’ Marinari)( a disp.Fialdini, Meloni, Micheli)All. D’Ambrosio

Arbitro: Latini di Empoli

Marcatori: 12’ Salini,40’ Tedeschi, 52’ Salini, 74’ Baldini, 81’ Donati(rig.)