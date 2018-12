Prima Categoria, Don Bosco Fossone sale in vetta

Altra grande vittoria che vale il primato, Serricciolo vince e resta in scia, male la Tirrenia che sprofonda in ultima posizione

Prima Categoria - Il Don Bosco Fossone di mister Incerti centra la quinta vittoria consecutiva e sale in testa alla classifica con grande merito. Il gol partita arriva al 20' con bomber Ceccarelli che dentro l'area di rigore salta l'uomo e trova un bellissimo sinistro in diagonale che finisce all'incrocio. I giallorossoblu controllano la gara e non rischiano niente fino al 90' dimostrando grande compattezza. Adesso la classifica li vede in testa con 25 punti, con alle spalle il Tau Calcio (24) e il Serriccilo (23). Seguono Marginone e Forte Dei Marmi a 20.



Don Bosco Fossone-Bozzano 1-0

DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Santini, Capitani, Bertagnini, Bonelli, Basciu, Stabile, Ceccarelli, Musetti, Franchi (a disp. Stagnari, Borghetti, Micheli, Burchielli, Citro D'Adamo, Manfredi, Tosi, Donati) All. Incerti

SPORTING BOZZANO: Bedei, D'Agliano, Gemignani,Benedusi, Romanini, Signorini, Bertoneri, Antoni, Palazzolo, Canesi, Suallah (a disp. Lunardini, Tesi, Grottino, Agostini, Fierro, Checchi)

RETI: 20' Ceccarelli



SERRICCIOLO- I "Galletti" di mister Bertacchini riscattano la sconfitta di domenica scorsa a Orentano, vincendo di misura contro un ostico River Pieve. Succede tutto nei minuti finali del primo tempo: prima il forte portiere locale Scolari neutralizza un rigore di Satti; due minuti più tardi arriva il gol di Mencatelli che vale i tre punti.



Serricciolo – River Pieve 1-0

SERRICCIOLO: Scolari, Perini, Jovanovitch (26'st Marchionna), Tonelli, Manenti, Mencatelli, Shqypi, Iardella (45'st Lombardi), Bertolla, Tavoni. A disp.: Santini, Gnoffo. All.: Bertacchini

RIVER PIEVE: Micchi (14'pt Papeschi), Giannotti, Angeli, Byaze (42'st Condè), Tolaini, Fontana, Satti, Catalini (23'st Pioli S.), Haoudi, Di Salvatore, Maggi (29'st Friz). A disp.: Turri, Micchi, Pioli D. All.: Micchi

RETI: 44'pt Mencatelli

NOTE: Ammoniti Shqypi, Iardella, Bertolla, Manenti, Scolari, Marchionna, Catalini, Haoudi, Angeli. Al 42'pt Scolari para un rigore a Satti



PONTE A MORIANO- Non riesce nel colpaccio la Tirrenia di mister Martinelli sul campo di un ritrovato Ponte a Moriano. I locali vanno subito avanti con Tarantino dopo 3 minuti e si ripetono nella ripresa col centravanti Bitep. A nulla serve il sigillo di Da Prato a 8 minuti dal termine. Con questa ulteriore sconfitta i gialloblu vengono raggiunti dalla Folgor Marlia con la quale adesso condividono l'ultima posizione.



Ponte a Moriano-Tirrenia 2-1

PONTE A MORIANO: Gonnella, Polpetta, Bianchini, Del Frate, Landi, Taccola, Ridolfi, Michelotti, Bitep, Tarantino, Pardini (a disp. Cobbianah, Sinesi, Ghilardi, Moriconi,Ricci, Bini, Laftimi) All. Lencioni

TIRRENIA: Biasi, Rossi, Manfredi, Sacchelli, Guglielmi, Petrocchi, Bertola, Da Prato, Corsi, Carducci, Menchini (a disp. Ridolfi, Pucci, Russo, Grassi, Marinari, Angeli) All. Martinelli

RETI: 3' Tarantino, 68' Bitep, 82' Da Prato