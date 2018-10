Prima Categoria, Don Bosco Fossone passa sul `Ponte` (2-1)

Buona la prova dei ragazzi di Incerti. A segno i due fuoriquota Basciu e Franchi

Prima Categoria - Don Bosco Fossone: Tognoni, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini, Bonelli, Basciu, Ceragioli, Ceccarelli, Musetti, Franchi (A disp. Mosti, Borghetti, Micheli, Burchinelli, Santini, Stabile, Donati, Bertani) All. Incerti

Ponte a Moriani: Gonnella, Bini, Ricci, Tornaboni, Landi, Ghilardi, Trapani, Polpetta, Bitep, Tarantino, Pardini (A disp. Cobbinah, Bianchini, Michelotti, Garofalo, Moriconi, Laftimi, Sinesi, Del Frate, Ridolfi) All. Lencioni

Arbitro: Avelardi dell sez. di Livorno

Reti: 4' Basciu, 22' Franchi, 92' Bitep



FOSSONE- Bene il Don Bosco Fossone che vince meritatamente contro il temibile Ponte a Moriano. I ragazzi di mister Incerti hanno dimostrato buona personalità e capacità di gestione della partita, soprattutto nel primo tempo dove hanno tenuto bene il campo chiudendo già con il doppio vantaggio.



Ospiti colpevoli di essere andati subito sotto a causa di un errato disimpegno della difesa, del quale ha approfittato con determinazione il bravo Basciu, andando in gol con un bel diagonale. Al 22', sempre da una bella incursione sulla sinistra di Basciu, arriva il raddoppio per opera di Franchi che appoggia in rete una palla vagante a pochi passi dalla porta.



Il Ponte a Moriano prova a rimettere la partita in carreggiata ma, a parte qualche acuto di Tarantino (giocatore di altre categorie) e qualche palla inattiva, non dà la sensazione di poter recuperare. Il gol della bandiera arriva al 92' da errore del portiere locale Tognoni che, uscito fuori area sbaglia, un semplice appoggio e consegna a Bitep la palla del definitivo 2-1.