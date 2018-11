Prima Categoria, Don Bosco Fossone non tradisce i pronostici

Vince il derby con la penultima Tirrenia. Male il Serriciolo, superato nel finale dall'Orentano

Prima Categoria - Tirrenia-Don Bosco Fossone 1-2

TIRRENIA: Belloni, Rossi, Russo, Menchini,Grassi, Gugliemi, Bertola, Corsi, Angeli, Marinari, Petrocchi (a disp. Ridolfi, Pucci, Carducci, Marin, Da Prato) All. Martinelli

DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Santini, Ceragioli, Bertagnini, Bonelli, Basciu, Strabile, Ceccarelli, Musetti, Franchi (a disp. Stagnari, D'Adamo, Micheli, Burchielli, Donati, Tosi) All. Incerti

RETI 18' Bertola, 25' Basciu, 70' Bertagnini

NOTE 55' espulso Ceragioli per doppia ammonizione



RONCHI Il Don Bosco Fossone non tradisce i pronostici nel derby di Via dei Lecci e rimanda battuta la volenterosa Tirrenia che passa in vantaggio ma poi si vede raggiungere e superare nella ripresa, nonostante la superiorità numerica. Il gol dei padroni di casa arriva al 18': da un cross laterale, un difensore salta a vuoto e Bertola è pronto per la deviazione vincente. Dopo 7 minuti pareggio del Fossone: Musetti prende palla centrocampo lancia Basciu in profondità che di fronte al portiere delizia la platea con un preciso pallonetto.

Al 10' della ripresa il centrocampista ospite Ceragioli viene espulso per doppia ammonizione. La Tirrenia però non riesce a beneficiare della superiorità numerica, al contrario è il Fossone a segnare (70') con capitan Bertagnini (foto), bravo a trovare l'incornata da una palla inattiva calciata molto bene in area da Musetti, oggi uomo assist. Negli ultimi minuti il Fossone si difende e con grande caparbietà porta a casa i tre punti. Con questa vittoria i ragazzi di mister Incerti scalano un'altra posizione, piazzandosi solitari sul secondo gradino del podio. La Tirrenia invece resta penultima con 6 punti, in una situazione che appare veramente complicata.



Di seguito le parole del direttor Maurizio Pasciuti a fine gara: "Abbiamo avuto problemi con il campo, visto che siamo una squadra che gioca la palla, ma siamo anche una squadra esperta, brava a gestire le difficoltà. Un pareggio ci poteva stare ma abbiamo sfruttato meglio le occasioni capitate. Complimenti veramente ai ragazzi"



Orentano – Serricciolo 2-1

ORENTANO: Guidi, Giani (1'st Ruglioni), Cirillo, Rugani, Ricci, Pardossi, Cecchi (42'st Degl’Innocenti), Centoni, Lo Souleiman, Franchini, Campus. A disp.: Ferri, Menichinelli, Casini, Tuberi, Ramacciotti. All.: Capioni

SERRICCIOLO: Scolari, Perini, Mencatelli, Tonelli, Manenti, Mameli, Marchionna (1'st Jovanovitch), Shqypi, Iardella, Bertolla, Tavoni. A disp.: Michelucci, Gnoffo. All.: Bertacchini

RETI: 16'pt Lo Souleimane, 45'st Degl’Innocenti

NOTE: Ammoniti Ricci, Cecchi, Pardossi, Cirillo, Franchini, Bertolla, Manenti



ORENTANO Serricciolo interrompe sul campo dell’Orentano la striscia positiva di 8 risultati utili. Padroni di casa che passano subito in vantaggio con Soulleymane. I "galletti" raddrizzano la partita con un gran gol di Mencatelli, ad inizio secondo tempo, e provano a vincere, ma proprio nell’ultima azione d’attacco perdono palla e sul successivo contropiede i locali trovano il 2-1 definitivo.



Gli altri risultati di giornata



Capezzano-Torrelaghese 3-1

Diavoli Neri-Ponte a Moriano 1-3

Folgor Marlia-Marginone 0-2

Forte Dei Marmi-River Pieve 0-0

Bozzano-Acquacalda 0-0

Staffoli-Tau Calcio 0-1



Testa della Classifica: Tau Calcio 23, Don Bosco fossone 22, Serricciolo 20, Marginone 19, Forte Dei Marmi 19