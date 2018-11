Prima Categoria, Don Bosco Fossone-Marginone 2-1

Ceccarelli e Musetti regalano ai giallorossoblu la quarta posizione

Prima Categoria - DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini, Bonelli, Basciu, Ceragioli, Ceccarelli, Musetti, Donati (a disp. Mosti, Borgetti, Micheli, Burchielli, Santini, Stabile, Tosi, D'Adamo, Franchi) All. Incerti

MARGINONE: Besson, Carmignani, Frateschi, Lencioni, Pistoresi, Rotunno, Picchi, Antoni, Ricci, Mini, Contini)

ARBITRO: Macchini di Pistoia

RETI: 4' Ceccarelli, 49' Contini, 55' Musetti



FOSSONE- Altra grande vittoria per il Don Bosco Fossone di mister Incerti che batte con il punteggio di 2-1 l'ex capolista Marginone e si porta con 15 punti in quarta posizione, a -1 dalla coppia Tau Calcio-Serricciolo (oggi vincente per 3-0 a Bozzano) e a -2 dalla attuale capoclassifica Forte Dei Marmi, sconfitta per 1-0 sul campo del Diavoli Neri Gorfigliano.



Dopo 4 minuti di gioco apre le danze bomber Ceccarelli che riceve un passaggio al limite dell'area, salta il diretto marcatore e con il portiere in uscita trova l'angolo alto con un preciso tiro a girare. Gli ospiti rispondono ad inizio ripresa con Contini che, dopo un errore difensivo del Fossone, riceve un traversone e piazza di testa sull'angolino basso. Il gol vittoria arriva dopo soli 6 minuti con un capolavoro di Musetti: partito dalla tre quarti avversaria, salta due uomni e dal limite anticipa tutti con un gran tiro di punta che si insacca a fil di palo.



Di seguito le parole del Direttor Maurizio Pasciuti a fine gara: "Grande vittoria. Il Marginone ha fatto la sua partita e si è dimostrata squadra rognosa ma il Don Bosco Fossone adesso sta andando bene bene, la squadra gira, tutti i reparti sono in sincronia e messi bene in campo dal mister. Grossa prestazione, faccio i complimenti a tutti i ragazzi"



Gli altri risultati:



Capezzano-Ponte a Moriano 0-0

Diavoli Neri-Forte Dei Marmi 1-0

Folgor Marlia-Torrelaghese 2-3

Orentano-River Pieve 1-1

Bozzano-Serricciolo 0-3 (12' Tavoni, 27' Iardella, 63' Iardella)

Staffoli- Acquacalda 2-1

Tirrenia-Tau Calcio 1-5



Classifica: Forte Dei Marmi 18, Serricciolo 17, Tau Calcio 17, Don Bosco Fossone 16, Marginone 15, Diavoli Neri 15, Staffoli 11, Capezzano 10, River Pieve 10, Torrelaghese 9, Ponte a Moriano 7, Orentano 7, Bozzano 7, Tirrenia 6, Folgor Marlia 5, Acquacalda 5