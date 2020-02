Prima Categoria, Don Bosco Fossone altra frenata

Prima Categoria - L’ottavo turno del girone di ritorno del campionato di prima categoria ha riservato molte sorprese. Cade per la terza volta in stagione la capolista Capezzano, sconfitte rimediate tutte fuori casa, mentre si è portato a soli due punti dalla vetta il Meridien Larciano, vittorioso sui collinari di Corsanico. Perde anche il Marginone a sorpresa tra le mura amiche per mani dei Diavoli Neri di Gorfigliano, i lucchesi vengono raggiunti in terza fila dai lunigianesi del Serricciolo, straripanti nel turno casalingo contro il malcapitato Orentano. Nelle zone play off mantiene il quinto posto l’Intercomunale Monsummano fermato sul pareggio dai versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi; più sotto perde ulteriore terreno lo Sporting Pietrasanta sconfitto clamorosamente in casa dal Molazzana, il team pietrasantino del nuovo mister/giocatore Ciro Capuano (in settimana era stato esonerato Gabriele Mazzei) è scivolato assai distante da un possibile inserimento nei play off.





Nel fondo della classifica da registrare la giornata nera del Don Bosco Fossone, uscito sconfitto dal match salvezza di Porcari, in rimonta nei minuti di recupero, con le reti di Campigli e Compagnone, dopo essere stato in vantaggio per tutto l’incontro con il punto di Rolla. La posizione dei carrarini si è ulteriormente complicata: il margine dalla quartultima Diavoli Neri è salito a -10. Inoltre i giallorossoblu sentono il fiato sul collo dal Ponte a Moriano, sotto di una lunghezza, corsaro in casa del Candeglia. Il club di mister Marco D’Ambrosio nelle rimanenti sette partite, delle quali quattro tra le mura amiche, dovrà sovvertire ogni pronostico, iniziando dal prossimo match interno contro gli “orange” del Corsanico.