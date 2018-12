Prima Categoria: Don Bosco Fossone al comando, Serricciolo a ridosso

Ancora una sconfitta per la Tirrenia

Prima Categoria - Ha cambiato nuovamente padrone il girone di Prima Categoria: a guardare tutti dall’alto è il Don Bosco Fossone vincente sullo Sporting Bozzano e in virtù dell’inaspettato pareggio interno dell’accreditato Tau Calcio con il Capezzano. La rosa a disposiozne di mister Incerti si è ulteriormente rinforzata con il mercato invernale con un unico colpo ma "top", è arrivato in casa giallorossoblu l’esterno alto ex di San Marco Avenza Stefano Manfredi, classe 87, che domenica ha già giocato l'ultimo quarto di partita.Con il quinto successo consecutivo Ceccarelli & soci si apprestano ad affrontare le rimanenti tre giornate del 2018, prima della sosta natalizia: impegno esterno in casa del fanalino del girone Folgor Marlia, successivamente test più impegnativo con il Capezzano e infine una delle trasferte più lunghe del campionato, quella in Garfagnana ospiti dei Diavoli Neri del Gorfigliano, altra battaglia.



Sale al terzo posto staccato di due lunghezze il Serricciolo che riscatta prontamente lo scivolone di Orentano, coglie tre punti (firmati dal fantasista Mencatelli) che si sono rivelati di vitale importanza contro il temibile River Pieve, e nello stesso tempo tiene a distanza la coppia Marginone-Forte dei Marmi, entrambe uscite dall’undicesimo turno con due nulla di fatto. Anche i Galletti non hanno rivoluzionato la squadra con il mercato invernale, visti gli eccellenti risultati, ma hanno portato a termine un acquisto importante, il centrocampista classe '97 ex Pontremolese Gabriele Del Freo, giocatore che ha esperienze in Serie D, Eccellenza (Seravazza) e Promozione (Pontemolese), e sicuramente può dare una grande mano nell'entusiasmante volata finale verso il primato.



Il Marginone rimedia la sfida interna contro l’ostico Orentano nei primi minuti della ripresa, mentre il Forte dei Marmi di mister Giacomo Vannoni ancora privo di diverse pedine basilari esce dal “Rontani” con un pareggio in rimonta contro la Torrelaghese, a referto il secondo sigillo stagionale del versiliese Federico Tarabella.



Ancora note dolenti per la Tirrenia che subisce la quarta sconfitta esterna in casa del rinfrancato Ponte a Moriano. Gli esordi dei due nuovi arrivati in maglia giallo blu come il portiere Biagi e il duttile difensore Sacchelli, che hanno portato una ventata di esperienza, non sono bastati ad evitare il settimo stop della stagione, i massesi sono entrati in partita solo nel finale.



Per quanto rigusrda gli altri risultati del girone si segnala il successo dell’Acquacalda sul Gorfigliano in ottica uscita dai play out, e i due pareggi tra lo Staffoli e l’ultima della classe Folgor Marlia e quello più clamoroso tra l’ex capolista Tau Altopascio contro il Capezzano Pianore.