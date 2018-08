Prima Categoria, Don Bosco Fossone: a tu per tu con mister Incerti

"Cinque favorite anche se ci sono sempre sorprese, spero che questa sorpresa possa essere il Don Bosco Fossone". E Ancora: "La grandiosa cavalcata Prima/Eccellenza mi rimarrà impressa per tutta la vita"

Prima Categoria - Con il suo arrivo e con quello del fedelissimo ds Pasciuti, i riflettori di Prima Categoria si sono spostati sul "Duilio Boni" di Fossone dove dopodomani inizierà la preparazione una squadra che, con gli importanti innesti delle ultime settimane, potrebbe essere una spina nel fianco per le pretendenti al titolo finale.



Si chiama Massimiliano Incerti, ex Juniores Real Forte Querceta, Vallicisa e Portuale, che a Carrara è rimasto nel cuore di tutti per aver portato la squadra marinella, ora migrata nel massese e diventata Montignoso Football Club, dalla Prima Categoria all'Eccellenza con un'epica cavalcata durata 4 anni e terminata nel 2014.



Dopo un anno di inattività torna in pista e riparte dalla prima con il Don Bosco Fossone:



Buon giorno mister, finalmente ti rivediamo in panchina dopo un periodo di inattività. Come ti senti ora che sei di nuovo all'opera?



"Lo scorso anno sono rimasto disoccupato per la prima volta dopo 12 campionati consecutivi, fingiamo che avevo bisogno di "ricaricare le pile".



Torni in una società di Prima Categoria della tua città. Storicamente hai sempre fatto bene a Carrara, vedi la Portuale che l'hai portata dalla Prima all'Eccellenza. Sono questi gli obiettivi a Fossone?



"Quest'anno non sono stato bravo a resistere e con molta tranquillità ricomincio dalla Prima Categoria che onestamente non è affatto denigrante. Inoltre, come dici te, con una squadra della mia città nonché paese dove abito. Ho avuto la fortuna negli anni della Portuale di allenare giocatori importanti per quelle categorie con ovvie conseguenze, anche se effettivamente la grandiosa cavalcata Prima/Eccellenza mi rimarrà impressa per tutta la vita. Qui a Fossone non mi sono stati chiesti risultati, ne tantomeno vittorie di campionati, ma di far crescere giovani del vivaio, inserendone il più possibile e magari, perché no, con qualche risultato, per arrivare ad una salvezza tranquilla".



Abbiamo notato che con il tuo arrivo e con quello del ds Pasciuti sono susseguiti acquisti importanti. Cosa manca alla rosa per essere al completo?



"Il mio arrivo è coinciso, non a caso, con quello del ds Maurizio Pasciuti, pertanto è scontato il nostro patto calcistico. Attendo l'inizio della preparazione perché molti giocatori della rosa non li conosco personalmente, pertanto è mia consuetudine giudicare dopo che li ho direttamente visti. Ritengo che comunque mi è stata messa a disposizione una rosa tale da poter lavorare nei migliori dei modi durante la settimana".



Che ambiente hai trovato a Fossone?



"A Fossone per il momento ho trovato un ambiente molto famigliare, così come trovai con la famiglia Orsini alla Portuale".



Tornando in Eccellenza, cosa ne pensi del cambio Portuale/Montignoso Footbal Club?



"A questa domanda faccio fatica rispondere, in quanto sono molto legato a quei colori e mi fa male vedere che quella grandiosa società è scomparsa. D’altro canto però è altrettanto vero che le persone che oggi la compongono stanno facendo grandi cose, per cui tanto rispetto e un grande in bocca al lupo a loro".



E sulla San Marco, chi arriverà più in alto in classifica tra le due?



"Per quanto riguarda la San Marco ritengo che negli ultimi anni è stata un grande esempio nel settore giovanile, arrivando a categorie prestigiose, e per quanto riguarda la prima squadra, campionati sempre equilibrati senza salti azzardati. La rosa della San Marco è sulla carta più attrezzata di quella del Montignoso ma attenzione che a guidare quest’ultima c’è il mio amico Gassani che sappiamo tutti cosa ha fatto lo scorso anno con una rosa veramente particolare. Detto questo faccio un grosso in bocca al lupo ad entrambe perché in entrambe le compagini ho amici".



Quali saranno le prime 4 squadre del campionato di Prima Categoria 2018/2019?



"Tornando al campionato che mi compete ritengo che quest'anno esistono squadre attrezzate non solo per disputare quello di Prima ma anche di Promozione: Pieve a Fosciana, Rive Pieve, Serricciolo, Torrelaghese e soprattutto Tau Calcio credo che partano con i favori dei pronostici, anche se ogni anno poi ci sono sempre sorprese e spero che questa sorpresa possa essere il Don Bosco Fossone. Grazie a tutti".