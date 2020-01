Prima Categoria, delicata trasferta per il Serricciolo

Prima Categoria - Per le prime del girone si preannunciano insidiose trasferte, la capo classifica Meridien scende in versilia ospiti del Forte dei Marmi in piena lotta per evitare i play out. La sfida dell’Aliboni è seguita con particolare interessate dalle tre inseguitrici, il Capezzano seconda forza del campionato riceve la visita della pericolante Ponte a Moriano, mentre la terza Monsummano e la quarta Marginone si scontrano tra di loro in casa dei pistoiesi.



Più sotto troviamo il Serricciolo al quinto posto, il club di mister Paolo Bertacchini ha rallentato la corsa in virtù dei quattro pareggi consecutivi. Scende al “Rontani” ospite della Torrelaghese che in questi giorni ha provveduto a rinforzare l’organico con diversi acquisti per dare la caccia ad un posto nei play off.



“Gara da interpretare – dichiara il deus ex machina Andrea Gilli – nel modo migliore dopo la buona prestazione di domenica scorsa con il Monsummano. Loro come abbiamo visto hanno un'ossatura solida che nella gara di andata ci ha creato non poche difficoltà e il risultato finale di 3-0 è stato un po' largo, in più hanno cambiato mister e si sono rinforzati con alcuni giocatori,. Per la gara del Rontani rosa quasi al completo con il recupero di Casciari, ma ancora out Shqypi per la lunga squalifica, per noi una pedina importante che ci mancherà ancora per altre due settimane”.



In piena lotta per la salvezza ci sono sono i fossonesi del Don Bosco Fossone che da qualche giornata hanno iniziato a fare punti: dopo aver impattato lo scontro diretto con la concorrente Ponte a Moriano il team di mister Marco D’Ambrosio ha come obiettivo il sorpasso proprio ai lucchesi, impegnati nella difficile trasferta di Capezzano. Al “Duilio Boni” scendono i granata del Molazzana, compagine posizionata appena sopra il centro classifica al momento in zone tranquille. I giallorossi avranno due assenze importanti, Borsalino e Cucurnia, ma la squadra è in salute e ottimista, elementi che valgono più di qualche defezione.



Il quadro della giornata viene completato dal derby nelle colline lucchesi tra il Corsanico e la temibile Sporting Pietrasanta, la trasferta del redivivo Orentano in casa dei pistoiesi del Candeglia e quella dei garfagnini Diavoli Neri al comunale di Porcari.



Programma gare,arbitro di domenica 12/1/2020 (ore 14,30)



Don Bosco Fossone-Molazzana (“Duilio Boni”,Federico Giacomelli di Pisa) Torrelaghese-Serricciolo (“Rontani”, Matteo Macchini di Pistoia)



Le altre partite:



Porcari-Diavoli Neri (Comunale, Eleonora Labate di Firenze)

Candeglia-Orentano (“Pistoia Ovest”, Joao Victor O. Costa di Livorno)

Capezzano-Ponte a Moriano (Canavis, Dario Latini di Empoli)

Corsanico-Sp.Pietrasanta (“Bargecchia”,Alessio Fatticcioni di Carrara)

Forte dei Marmi-Meridien (“M.Aliboni”, Matteo Mancanti di Pisa)

Monsummano-Marginoine (“Strulli”, Federico Nannelli sez.Valdarno)