Vannoni di dimette, al suo posto l'intramontabile Galleni

Prima Categoria - Cambio in panchina per il Forte Dei Marmi 2015. Il club Versiliese, all'indomani della sconfitta casalinga di domenica contro il Capezzano, ha accettato le dimissioni di mister Giacomo Vannoni (foto) presentate al termine dell'incontro. La situazione in classifica dei neroazzurri attualmente è pericolante: dopo un inizio di stagione eccellente con molte vittorie e primato raggiunto alla settima giornata (vittoria per 4-1 sulla Tirrenia), i versiliesi non hanno più vinto una gara e via hanno perso posizioni fino ad arrivare con la sconfitta di domenica nell'undicesimo gradino, in coabitazione con la Staffoli e Acquacalda e quindi in zona play out.



Quasi d'obbligo la decisione di Vannoni di farsi da parte, al suo posto è stato ingaggiato l'esperto mister Enrico Galleni, ex allenatore di "più o meno" tutte le squadre della Versilia in ogni categoria, che già da questa sera guiderà il primo allenamento.