Prima Categoria, Alberti lascia la Tirrenia: `Cinque anni indimenticabili...`

Il tecnico ha deciso di cambiare aria: "Ho solo avuto la fortuna di far parte di questo meraviglioso gruppo che porterò per sempre nel mio cuore"

Prima Categoria - Traspaiono emozione e nostalgia dalla parole dell'ormai ex tecnico della Tirrenia Paolo Alberti. Ci sono molte voci sul suo futuro ma per ora di certo c'è solo che nella stagione 2018/2019 non sarà più seduto sulla amata panchina di Via Dei Lecci. Cinque stagioni nelle quali la società dei Ronchi vanta in Seconda Categoria un play off, due finali di coppa e un campionato vinto, e in Prima una salvezza raggiunta con largo anticipo (nella stagione appena conclusa). Alberti saluta e lo fa con la coscienza apposto, di aver dato tutto per questi colori, e con la sicurezza di lasciare un ben ricordo.



Di seguito le sue parole a riguardo:



"Volevo ringraziare la Tirrenia, soprattutto il Presidente Tartarini che è stato sempre al nostro fianco sia la domenica che durante tutta la settimana e anche tutto il mio indispensabile staff, Grassi, Bardini, Piccinini, Grossi e Del Padrone, sempre disponibile e soprattutto composto da grandi uomini. Ma il primo grande elogio va ovviamente ai veri protagonisti di questi 5 anni indimenticabili, i miei ragazzi che non smetterò mai di ringraziare per tutti i sacrifici che hanno fatto e per tutto ciò che mi hanno regalato in questi anni. Io ho solo avuto la fortuna di far parte di questo meraviglioso gruppo che porterò per sempre nel mio cuore. Infine vorrei ricordare una persona che ci ha lasciato la scorsa estate e che per cinquant'anni ha guidato questa società, Ernesto Nicolini, il quale, sono sicuro, sarebbe stato veramente fiero per tutto quello che di grande, straordinario e irripetibile ha fatto questo gruppo per la Tirrenia negli ultimi indimenticabili 5 anni."



Per quanto riguarda il futuro il tecnico non si pronuncia, anche se ovviamente avrà qualcosa in ballo. Gli addetti ai lavori parlano di Romagnano che, dopo la bruciante retrocessione, è intenzionata a tornare subito in Prima Categoria, ma a quanto pare la società amaranto non ha ancora avanzato una proposta significativa. Non è esclusa nemmeno una chiamata dalla Lunigiana o dalla vicina Versilia, sicuramente la zona più ricca e fiorente del momento. Di sicuro Alberti, a prescindere da dove si accaserà, porterà con se i suoi fedelissimi che sono a lui molto legati anche se, da quando si è saputo del suo addio, sono molte le società che stanno cercando di portarglieli via.



Chi ci rimette di più da questo addio è sicuramente la Tirrenia che potrebbe ritrovarsi con una squadra decimata dei suoi migliori giocatori e senza un valido allenatore per il difficile campionato di Prima Categoria.