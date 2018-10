Prima Categoria, al via la quinta giornata

All'Arcinaso sale la Folgor Marlia; in trasferta Fossone e Tirrenia

Prima Categoria - E' scontro al vertice in Prima Categoria. La sorprendente leader Marginone difende tra le proprie mura il primato, in virtù di quattro successi consecutivi, contro il Tau Altopascio, indicata quale principale favorita per il titolo finale. Particolarmente interessata la coppia Forte dei Marmi/Gorfigliano. I versiliesi, autentica rivelazione del campionato, ospitano l’Orentano: la formazione versiliese di mister Giacomo Vannoni intende far valere il fattore campo, per dare continuità al buon inizio di stagione e mettere in cascina più fieno possibile in previsione del periodo invernale. Il Gorfigliano per rimanere in scia delle prime posizioni è chiamato a riscattare l’inatteso stop contro l’ex fanalino di coda Sporting Bozzano e attende la Tirrenia di mister Martinelli.



In terza fila troviamo il Don Bosco Fossone di mister Massimilano Incerti che scende a S. Pietro a Vico con l’intenzione di rimanere a contatto con il treno delle squadre che gravitano nei piani nobili della graduatoria. Nella delicata esterna, i locali di mister Meschi non hanno ancora avuto la gioia di fare un punto in casa propria, cercheranno in tutte le maniere di fare risultato per levarsi dalla zona di pericolo, quindi i presupposti per assistere ad un interessante match ci sono proprio tutti.



Stesso obiettivo è quello dei lunigianesi del Serricciolo, dopo la buona prestazione in casa del quotato Tau Altopascio ricevono all’Arcinaso il Folgor Marlia. Il team ospite di mister Barsocchi, sempre sconfitto fuori casa, vorrà invertire la rotta per uscire dall'Arcinaso con un risultato positivo. I gialloblu di Mencatelli sembrano aver imboccato il percorso giusto e vogliono mantenere il contatto con le posizioni che contano.



Sgranando la classifica spicca la rischiosa trasferta del Capezzano in casa dell’ambizioso River Pieve, la compagine locale di mister Micchi deve dimenticare in fretta lo scivolone a Staffoli.



In fondo alla graduatoria la Tirrenia di mister Dario Martinelli, rotto il ghiaccio con l’Acquacalda, sale nella tana dei Diavoli Neri e in questi 15 giorni hanno preparato con grande attanzione la partita, concentrati nell’intento di muovere la classifica.



La Torrelaghese del nuovo mister Massimiliano Bucci avrà il compito di ricompattare l’organico a disposizione, in attesa dei nuovi inserimenti previsti nel mercato invernale, e dovrà iniziare già nel prossimo turno con lo Staffoli a sfatare il tabu del proprio campo, ancora avaro di punti.



Programma gare e arbitri di domenica 21 ottobre 2018 (inizio ore 15,30)



Acquacalda S.P.- Don Bosco Fossone (“S.Casciano”, Shadi O. Salama di Firenze)

Gorfigliano-Tirrenia (“Pozzoli”, Filippo Ferretti di Pistoia )

Marginone-Tau Calcio (“Dante Tei”, Mario Pacali di Pistoia)

Forte dei Marmi-Orentano (“Aliboni”, Alessio Principato di Pisa)

Ponte a Moriano-Sporting Bozzano (“Delle Terme”, Lorenzo Nencioli di Prato)

River Pieve-Capezzano (“Nardini”, Federico Cremone di Pisa)

Serricciolo-Folgor Marlia (“Arcinaso”, Arli Veli di Pisa)

Torrelaghese-Staffoli (“Rontani“, Tommaso Renieri di Firenze)