Prima Categoria, ai blocchi di partenza

Prima Categoria - Tutto pronto per il taglio del nastro del campionato di Prima Categoria stagione 2019/2020. Domenica 15 settembre pomeriggio fischio d'inizio del torneo con le rappresentanti della provincia di Massa Carrara Serricciolo e Don Bosco Fossone.



Diversi gli obiettivi delle due società: i "Galletti" di mister Bertacchini vogliono confermare quanto di buono fatto la scorsa stagione, finita con la vittoria dei play off (foto) proprio contro l'avversario di domani, il Monsummano. Si prospetta dunque una prima di campionato/rivincita che metterà subito a dura prova la squadra lunigianese; passando al Don Bosco Fossone i giovanotti di Tavarini, che come obiettivo stagionale hanno una salvezza tranquilla, ospitano il Ponte a Moriano, formazione esperta che sicuramente vorrà uscire dal "Duilio Boni" con un risultato positivo.



Di seguito le parole dei due mister:



Paolo Bertacchini: "Domenica sarà difficilissimo, ironia della sorte incontriamo la finalista dei play off battuta la passata stagione, il Monsummano che è una delle candidate alla vittoria finale. Purtroppo ci mancheranno cinque giocatori: Bertolla, Tonelli, Tavoni, De Negri, per squalifiche dei playoff, e Schiavone, infortunato che ne avrà per mesi".



Alessandro Tavarini: "Con domenica si parte. Il Ponte a Moriano è un avversario sicuramente difficile ma questo per noi deve essere ancor più stimolante. Abbiamo alcuni giocatori in forse ma mi aspetto una grande partita da parte dei ragazzi".



Questo il programma della prima giornata (ore 15.30):



Academy Porcari-Molazzana

Candeglia-Sporting Pietrasanta

Capezzano-Larciano

Corsanico-Marginone

Don Bosco Fossone-Ponte a Moriano

Forte dei Marmi-Orentano

Monsummano-Serricciolo

Torrelaghese-Diavoli Neri Gorfigliano