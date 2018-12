Prima Categoria, acquisto super lusso per il Don Bosco Fossone

Il direttor Pasciuti porta a termine un clamoroso colpo di mercato

Prima Categoria - Se qualcuno non l'avesse ancora capito il Don Bosco Fossone vuole essere protagonista in questo campionato di Prima Categoria e l'acquisto delle ultime ore lo conferma a pieno. Il direttor Maurizio Pasciuti dopo una lunga trattativa è riuscito a convincere un giocatore top che già da domani sarà a disposizione nella sfida casalinga contro il Bozzano.



Stiamo parlando di Stefano Manfredi, esterno alto di grade qualità che ha sempre giocato in Eccellenza e Promozione, in squadre come Pietrasanta, Pecciolese e da ultimo la San Marco Avenza, dove nella scorsa stagione è stato tra i migliori. Poi al termine del campionato la decisione di smettere, per dedicarsi interamente a famiglia e lavoro.



Ma dopo i primi mesi di stop, non ha saputo resistere al "richiamo della foresta" e ha ceduto alle lusinghe della società giallorossoblu. Con questo ultimo arrivo la rosa nelle mani di mister Incerti è ancor più competitiva e si inserisce con prepotenza tra le favorite alla vittoria finale.