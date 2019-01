Prima Categoria, Acquacalda all´Arcinaso

- La capolistasaldamente al comando, con quattro punti di vantaggio sulla “cugina” Don Bosco Fossone, ospita all’Arcinaso i lucchesi dell’Acquacalda di S. Pietro a Vico, club che è coinvolto nel girone dei play out. Il team di mister Paolo Bertacchini, dopo l’inatteso stop di Orentano alla 10° giornata, ha innescato la giusta marcia, mettendo a referto cinque successi consecutivi e un buon pareggio, quello recente in casa del Marginone.La compagine carrarina delè ospite dei versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi, con la ferma intenzione di portare a casa l’intera posta. Nel club giallo-rosso-blu nonostante gli ultimi pareggi che gli hanno fatto perdere un po di margine dalla capolista, regna grande soddisfazione per i risultati conseguiti nella prima parte dell’avvincente torneo che premiano il lavoro dell’intera società. Il divario dalla capolista è assolutamente colmabile, in virtù dello scontro diretto della prossima settimana al "Duilio Boni". Decisiva la partita di oggi per rimanere al passo dei "galletti", con un risultato negativo probabilmente ci sarà il sorpasso del Tau Calcio, sotto di un punto. Nel quartier generale dei versiliesi si respira un’aria di tutta attesa, a parte il match-clou della giornata, la formazione di mister Giacomo Vannoni è in forte debito con la fortuna, scivolati al sesto posto dopo un periodo abbastanza negativo, cinque punti nelle ultime sette partite, dove l’ultima vittoria è ferma alla 7° giornata datata 4 novembre. Il cospicuo tesoretto accumulato dal club della versilia nella prima parte del girone di andata si è assottigliato con il passare delle giornate, al momento è a forte rischio l’inserimento nel girone dei play off, la qualificazione è nelle mani della coppia River Pieve-Marginone.Capitolo. Il team del nuovo allenatore Fabrizio Tenerani conta di mettere in campo il miglior schieramento, in vista del difficile test in casa della Torrelaghese. I giallo blu in questi giorni hanno inserito nelle loro file il nuovo arrivato l’esterno Luca Del Bergiolo, giocatore d'esperienza che Tenerani ha già avuto in Eccellenza alla Portuale. La situazione in Via Dei Lecci, neanche a dirlo, è drammatica: solo 6 punti con un divario dalla penultima di 10 lunghezze.Per quanto riguarda le altre, l’odierna giornata prevede alcune sfide in ottica piazzamenti play off: spicca il match d’alta quota tra il Tau calcio e River Pieve, rispettivamente terza e quarta forza del campionato; il Marginone in piena zona play off sarà di scena a Carignano sul campo dell’ostico Ponte a Moriano, mentre lo Sporting Bozzano sarà impegnato nel derby in casa del Capezzano.