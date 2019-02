Ponte a Moriano-Don Bosco Fossone 4-2, Incerti: `Tolleranza zero con tutti`

E ancora: "Sono molto deluso dall'atteggiamento di certi pseudo giocatori"

Prima Categoria - Ponte a Moriano: Gonnella, Mancini, Tersitti, Moriconi, Landi, Taccola, Polpetta, Michelotti, Kheit, Tarantino, Pardini (a disp. Cobbinah, Bianchini, Sinesi, Ghilardi, Bini)

Don Bosco Fossone: Stagnari, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini (75' Micheli), Ceragioli, Manfredi, Stabile, Ceccarelli (73' Tosi), Musetti, Dadamo (65' Donati) (a disp. Tognoni, Basciu) All. Incerti

Reti 3' Kheit, 20' Kheit, 23' Kheit, 76' Capitani, 85' Landi, 92' Tedeschi



PONTE A MORIANO- E' durato solo una settimana il primato del Don Bosco Fossone. Dalla gara di oggi sul campo del più che abbordabile Ponte a Moriano il giallorossoblu di mister Incerti tornano a casa con un pesante passivo di 4 reti a 2. Approccio alla gara terribile dei carrarini che dopo 23 minuti sono già sotto di 3 reti a causa di un incontenibile Kheit che mette a segno una tripletta (sul secondo e terzo gol pesano due indecisioni del portiere Stagnari). Dopo avere creato molte occasioni, il Fossone al 76' accorcia le distanze con Capitani, colpo di testa su calcio d'angolo. La rete riaccende le speranze ma 9 minuti più tardi il numero 4 locale Landi riceve l'assist su punizione di Tarantino e congela il risultato. A nulla serve il gol su rigore al 92' di Tedeschi. Da Ponte a Moriano il risultato è 4-2.



Di seguito le parole di mister Incerti a fine gara: "Partita andata storta dall'inizio. Se si considera che dopo 20 minuti la prima in classifica con la miglior difesa è sotto 3-0 direi che è tutto molto strano. Mi assumo totalmente tutte le responsabilità ma lancio un messaggio molto significativo che è quello di TOLLERANZA ZERO con tutti. Sono molto deluso dall'atteggiamento di certi pseudo giocatori. Non vedo l'ora che sia martedì per preparare la prossima partita"