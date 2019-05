Playoff, Serricciolo-Tau 0-0: Promozione a un passo

I ragazzi di Bertacchini si aggiudicano i playoff del Girone e staccano il ticket per la finalissima regionale. Promozione vicinissima

Prima Categoria - Serricciolo: Scolari, Sartini, Mencatelli (93' Lisi), Tonelli, Menenti, Mameli, Del Freo (46' Shqypi), Perini, Iardella (79' Marchionna), Bertolla, Tavoni (a disp. Santini, Calvo, Malatesta, Iovanovitch, Carnacchiol) All. Bertacchini

Tau Calcio: Daviddi, Casali (91' Del Sarto), Lunardini, Michelotti, Franceschini, Giardini, Tognotti, Bruni (110' Vanni), Biggi (84' Pieri), Sardelli (113' Lenci), Haoudi (a disp. Lavargna, Balli, Vanni, Vannucci, Bertenni) All. Cristiani

Arbitro: Loenardo Falleni di Livorno



POZZI- Al termine dei tempi supplementari il risultato della finale playoff del Girone A è 0-0. In base a un miglior piazzamento in classifica il Serricciolo di mister Bertacchini stacca il ticket per la finalissima regionale. Mai il passaggio in Promozione è stato così vicino, se si considera che anche solo con questo risultato i “Galletti” potrebbero essere ammessi alla categoria superiore. Una partita di carattere della formazione lunigianese che con una difesa granitica è riuscita a tenere duro per 125 minuti.



Dopo i primi minuti di studio il Tau Calcio all'8' ha la prima occasione: Haoudi salta due uomini dalla destra, entra in area e conclude, para Scolari. Prima mezzora di grande equilibrio con le due formazioni che giocano entrambe con un 4-2-3-1 e non lasciano spazi. Al 33' Tau ancora pericolosa, Biggi lavora bene schiena alla porta, serve Haoudi che la mette in mezzo a Sardelli la cui conclusione è stoppata da un difensore. Si arriva al 45' senza altri sussulti.



Nella ripresa parte forte la Tau, dopo una bella punizione di Biggi, Hoaudi lambisce l'incrocio dei pali con un siluro da fuori area. Al 60' da un bel traversone di Mameli il neo entrato Shqypi tocca di testa ma non abbastanza per inquadrare la porta. Al minuto 67 il Serricciolo ha la grande occasione con Tavoni: l'attaccante stoppa al limite dell'area, salta due avversari e lascia partire il diagonale che sfiora il secondo palo. Al 75' da un errato disimpegno della difesa lunigianese, Haoudi calcia da fuori e una deviazione di Menenti quasi non beffa Scolari. Due minuti più tardi da un corner Serricciolo ancora vicinissimo al gol, l'incornata di Tonelli è parata in due tempi da Daviddi. I ragazzi di Bertacchini crescono, Mencatelli dalla destra si inserisce e calcia dai 20 metri ma Daviddi para in sicurezza. Al minuto 81 Tonelli ancora pericoloso da un corner, il suo colpi di testa questa volta è fuori misura.



Si va ai supplementari e la grande palla capita ai lucchesi, da un rimpallo la sfera finisce sui piedi del neo entrato Pieri che al 13' si trova a tu per tu con Scolari ma il suo tiro è debole e centrale. Al 120' grande occasione per il Serricciolo ma Tavoni in superiorità numerica spreca. Dopo una eroica azione personale di Sartini arriva il triplice fischio. Risultato finale 0-0.