Per la Tarros arriva un pareggio nell´anticipo

In Prima ligure si tratta del secondo in tre partite per i rossoneri che vanno sotto e recuperano con Barattini

Prima Categoria - Secondo pareggio in tre partite per la Tarros Sarzanese. Nell'anticipo del campionato di Prima ligure i rossoneri vanno sotto in casa con il Follo che passa con un gol di Forno. Tarros che pareggia col solito Barattini. Domenica prossima trasferta sul terreno della Caperanese.



Tarros Sarzanese - Follo San Martino 1 - 1



Tarros Sarzanese: Tognoni, Chiappini, Caleo, Ausili, Martignoni, Casciari, Barattini, Ortelli, Deidda, Sbardella, Capitani. All. Fanan

A disp.: Novarino, Poletti, Arfanotti, Bonamino, Marrani, Guglielmone, Pollio, Koleci.



Follo San Martino: Benedini, Tedeschi, Sartini, Oligeri, Fregosi, Fusco, Berti, Forno, Anselmo, Della Pina, Franceschini. All. Cervia.

A disp.: Alberti, Galassi, Messina, Moroni, Riillo, Petrucci, Valletta, Di Grottole, Lombardini



Reti: 32° Forno, 80° Barattini