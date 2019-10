Per il Sarzana 1906 un pareggio in trasferta

Prima Categoria -

In Prima categoria ligure il Sarzana 1906 strappa in extremis un pareggio esterno (1-1) sul terreno dello Sporting Aurora e porta a casa il secondo punto stagionale.



Le parole post gara di mister Tiziano Veronica.



"Abbiamo strappato un ottimo punto in condizioni di emergenza su un campo difficile. Partita che si era incanalata verso un risultato senza reti ed inoltre dove ho dovuto effettuare altri cambi in corso d'opera per ulteriori problemi fisici ad alcuni giocatori. A sette dal novantesimo siamo andati sotto. Non ci siamo abbattuti e siamo stati sia bravi che fortunati a strappare il pareggio in extremis. Magari non abbiamo fatto una partita brillante la il gruppo ha dimostrato forza d'animo e carattere. Adesso speriamo nell'arco di breve tempo di poter recuperare alcuni giocatori"



I risultati della IIa giornata



Tarros Sarzanese - Follo San Martino 1 - 1 (32° Forno, 80° Barattini)

Marolacquasanta - Castelnovese 4 - 1 (3° e 30° Piastra, 47° Garibotti, 75° Figaia, 78° Marchi)

San Lazzaro Lunense - Caperanese 0 - 1 (85° Musico)

Borgo Foce Magra A.F - Arcola Garibaldina 1 - 0 (51° Ferrarini)

Casarza Ligure - Intercomunale Beverino 0 - 1 (34° Petrini)

Riccò Le Rondini - Pegazzano 4 - 3 (31° e 83° Ferrari 43° Martinez 73° Tedesco; 11°, 21° e 80° S. Romeo)

Sporting Club Aurora - Sarzana 1906 1 - 1 (85° Besana, 89° Musetti)



Classifica: Casarza Ligure 6, Marolacquasanta 6, Caperanese 6, Intercomunale Beverino 6, 6 Riccò Le Rondini, Borgo Foce Magra A.F. 5, Follo San Martino 5, Tarros Sarzanese 5, Sporting Club Aurora 5, Castelnovese 4, Sarzana 1906 2, San Lazzaro Lunense 1, Arcola Garibaldina 0, Pegazzano 0.



