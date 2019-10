Marginone-Serricciolo 1-1, un punto in un campo ostico

Prima Categoria - MARGINONE: Valori, Carmignani, Pinochi (46' Del Carlo), Sarti, Lencioni, Picchi, Rotunno, Menchini (66' Pistoresi (76' Paganelli)), Rinaldi (61' Frateschi), Giusfredi, Ricci (Spatola, Paoli, Conte, Bassetti) All. Rinaldi

SERRICCIOLO: Gavellotti, Casciari, Lisi, Tonelli, Manenti, Mameli, Menmcatelli, Shqypi, Cantoni (74' Perini), Bertolla Tavoni (46' De Negri) (Vegnuti, Calvo, Malatesta, Jovanovitch, Santini) All. Bertacchini

RETI: 19° Sarti (M), 47° De Negri (S)

NOTE: 78' espulso Tonelli (S), 80' espulso Paganelli (M)



MARGINONE: Finisce con un gol per parte lo scontro d'alta quota di Prima Categoria tra il Marginone 2000 e Serricciolo. Una partita dalle decisioni arbitrali al quanto discutibili che hanno penalizzato non poco la squadra di mister Bertacchini. Dopo solo 4 minuti il direttore di gara nega un rigore nettissimo a Shqypi, ammonendolo per simulazione. Al 19' da un fallo a dir poco dubbio scaturisce la punizione per i locali trasformata da Sarti (1-0). Al 47' il neo entrato De Negri in mischia rimette il risultato in equilibrio. Al triplice fischio il risultato è di 1-1.