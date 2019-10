Luca Bardini Team manager della Tarros Sarzanese

Prima Categoria -

Nuovo importante ingresso in società per la Tarros Sarzanese in Prima categoria ligure. I rossoneri del Direttore Generale Lucchi, dopo aver ingaggiato il neo diesse Matteo Taricco, completano la dirigenza della Prima Squadra allenata da mister Fanan con il nuovo Team Manager. Arriva in rossonero Luca Bardini (foto) reduce da alcune stagioni in Toscana con le società di Tirrenia e Romagnano.



"Dopo l'esperienza al Romagnano avevo voglia di staccare un po' dal calcio, ma è stato pressoché impossibile rifiutare la proposta di una società strutturata come la Tarros dove si possono fare programmi a medio e lungo termine" - dichiara a Calcio Spezzino lo stesso Bardini che poi continua - "Ringrazio quindi Stefano Lucchi e tutta la società per la grande opportunità. Personalmente non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di collaborare con Matteo Taricco, mister Fanan e tutto il suo staff."



Non solo le esperienze in Toscana per Bardini che ricordiamo in Liguria in II Categoria con l'Antica Luni e in seguito al Real Fiumaretta con cui vinse il campionato di I Categoria con la squadra guidata in panchina da mister Strata. [fonte: calciospezzino]





Da Calcio Massa Carrara / Voce Apuana un "in bocca al lupo" all'amico Luca.