Il Serricciolo a caccia della vetta

"Galletti" contro "Diavoli" domenica all' "Arcinaso"

Prima Categoria - Tutto pronto in casa Serricciolo per il prossimo match di Prima categoria . I”galletti” gialloblu, attualmente seconda forza del campionato assieme al Tau Calcio ed ad una sola lunghezza dalla battistrada Forte dei Marmi attendono la visita dei Diavoli Neri Gorfigliano. Domenica scorsa i gialloblu sono andati ad espugnare con pieno merito il terreno di gioco dello Sporting Bozzano. Un tre a zero che ha reso bene le idee sulla forza del gruppo lunigianese. Dal canto loro , gli avversari lucchesi non sono stati da meno e nell'ultima uscita casalinga hanno raccolto una bella vittoria proprio contro la capolista Forte dei Marmi permettendo proprio ai “galletti “ di accorciare il distacco dalla vetta. Match che si preannuncia quindi non facile e che catalizzerà l'attenzione del pubblico sulla tribuna dell' ”Arcinaso”

Arbitro della gara (ore 14.30) sarà il signor Mariani della sezione di Livorno.