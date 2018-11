Il Sarzana 1906 torna alla vittoria

I rossoneri di mister Veronica espugnano Ameglia per due a uno

Prima Categoria -

ùIn prima categoria ligure finalmente il Sarzana 1906 torna a riassaporare la vittoria che mancava da sei turni. Importante successo quello dei rossoneri nel campionato di Prima Categoria ligure. I ragazzi di mister Veronica hanno espugnato col punteggio di due a uno il rettangolo di gioco della Ferrara di Ameglia superano il Borgo Foce Magra che fino a ieri era ancora imbattuto in campionato. A decidere la gara le realizzazioni messe a segno da parte di Tonelli e Santella.



Il commento di mister Tiziano Veronica (foto): “ E' una vittoria importante per classifica e morale dopo prestazioni buone ma infruttuose. Abbiamo sbloccato con una punizione di Tonelli all'incrocio dei pali e raddoppiato al termine di una bella azione corale finalizzata da Santella in scivolata. Partita maschia dalla quale siamo riusciti a portar via tre punti d'oro per il prosieguo del torneo.”



I risultati del nono turno di andata di Prima categoria ligure.

San Lazzaro Lunense - Pegazzano 3 - 1

Antica Luni - Riccò Le Rondini 0 - 1

Borgo Foce Magra A.F. - Sarzana 1906 1 - 2

Ceparana - Tarros Sarzanese 0 - 5

Follo San Martino - Sporting Club Aurora 2 - 1

Levanto Calcio - Rebocco 4 - 1

Moneglia - Marolacquasanta 3 - 1