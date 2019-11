Prima Categoria -

In Prima categoria ligure il Sarzana 1906 conquista bottino pieno nel recupero. A regalare i tre punti ai rossoneri è stato un gol di Tonelli al 93'. Rete pesante che piega il Borgo Foce Magra e fa salire il Sarzana a quota 8 punti in classifica.



Le parole di mister Tiziano Veronica (foto)



"Partita vinta all'ultima azione. Nel primo tempo abbiamo giocato bene creandoa zioni da rete non sfruttate per episodi. Ripresa gara piu' equilibrata con n ostro forcing finale . In michia all'ultimo soffio Tonelli ha regalato rete e vittoria. Tre punti sofferti e proprop per qusto molto importanti al termine di una prestzione convincente"