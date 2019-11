Il Sarzana 1906 brinda alla prima vittoria

Prima Categoria - In casa Sarzana 1906 si brinda al primo successo stagionale nel campionato di Prima Categoria ligure . I rossoneri di mister Tiziano Veronica hanno superato la formazione dell'Arcola Garibaldina col risultato di 4-1. Una buona prestazione che da i primi tre punti ed anche morale soprattutto in vista del derby della prossima giornata ijn casa della Tarros Sarzanese (sabato 9 ore 17). Sarzana che sale in classifica a quota 5 anche la graduatoria resta incompleta a causa delle tre gare non disputate per il maltempo.



Il commento di mister Tiziano Veronica nel post gara



"Finalmente è arrivata la prima vittoria stagionale,. Siamo partite molto concentrati indirizzando subito bene la gara nei primi sei minuti grazie alle realizzazioni di Musetti e Figliè che di fatto hanno subito messo in discesa il match. >Primo tempo archiviato sul tre a zero con una deviazione in rete da parte di Santella che poi nella ripresa, in un campo reso molto pesante dalla pioggia battente realizzava la sua doppietta personale. Nel finale, dopo vario cambi è arrivato il gol della bandiera ospite. Una buonissima prestazione soprattutto sotto il punto di vista dell'intensità. Un ottimo risultato per prepararci col morale alto al derby del Luperi con la Tarros"