Il Sarzana 1906 a caccia della prima vittoria

Prima Categoria - In Prima categoria ligure match casalingo per il Sarzana 1908 che domani mattina (ore 11.15) sul terreno del Duilio Boni di Fossone , nuova sede delle gare interne rossonere per questa stagione sportiva, affronterà la formazione dell'Arcola Garibaldina.

Parola d'ordine per i ragazzi di mister Tiziano Veronica è quella di conquistare la prima vittoria stagionale dopo tre gare nelle quali sono arrivati due pareggi ed una sconfitta.



Questo il commento prepara da parte di mister Tiziano Veronica (foto).



"Andiamo ad affrontare l'Arcola che è ancora a secco di punti ma anche noi ne abbiamo solo due e quindi ad oggi questo puo' essere considerato come un match salvezza anche se siamo all'inizio del campionato. E' un periodo di emergenza se si considerano anche i cinque infortuni che abbiamo avuto nel corso di questo inizio di torneo. Periodo di difficoltà che dovrebbe continuare per almeno due partite e poi speriamo di recuperare qualche elemento prima della riapertura delel lista dove vedremo il da farsi a livello di potenziali nuove entrate. Nonostante tutto il gruppo si sta allenamento seriamente ed al completo e speriamo di poter brindare ai tre punti a fine gara."